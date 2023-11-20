Понад 200 одиниць: "Армія дронів" за тиждень знищила техніки ЗС РФ на мільйони доларів

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати 39 танків, 5 систем ППО, 41 БМП ворога.

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Збройні сили України за допомогою БПЛА, зібраних у рамках державного проєкту "Армія дронів", за тиждень знищили понад 200 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Українські воїни продовжують успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Лише за минулий тиждень "пташками" уражено 39 танків, 31 гармату, 41 броньовану машину та 66 вантажівок. Потужні результати від наших захисників", — зазначив Федоров.

Загалом за цей період "Армія дронів" уразила 214 одиниць російської техніки.

Яку техніку ЗС РФ знищили Сили оборони за тиждень

Ударні підрозділи ЗСУ, які забезпечуються в рамках "Армії дронів", уразили та знищили:

39 танків окупантів;

31 гармату;

41 броньована машина;

66 вантажівок;

19 САУ;

4 одиниці радіотехнічного обладнання;

5 систем ППО ("ТОР" і не тільки);

3 міномети/ПТРК/кулемета;

132 опорні пункти;

6 РСЗВ.

Окрім того, захисники знищили 4 склади та 89 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Раніше, 13 листопада, повідомлялося, що "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ЗС РФ. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати кілька десятків танків, гармат і вантажівок окупаційних сил Росії.