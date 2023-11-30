Уклоняться от ПВО и РЭБ в Украине: зачем россияне ставят 4G-связь на дроны Shahed

Украинские SIM-карты помогут беспилотникам стать точнее или неуловимее, однако операторы связи способны им помешать, считают эксперты.

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Россия начала экспериментировать с установкой на беспилотные летательные аппараты Shahed-136 4G-модемов. Военные аналитики сайта Defence Express рассмотрели модификацию и назвали несколько версий, для чего оккупационные войска могут использовать новую технологию.

Вероятно, противник использовал 4G-модем для того, чтобы иметь возможность передавать данные непосредственно из самого Shahed. Это могут быть текущие координаты, параметры полета и другие данные, позволяющие противнику понимать где именно и какой дрон полетел или наоборот был сбит.

Вторая версия звучит так, что россиянам понадобилась возможность передачи данных для изменения маршрута уже во время самого полета.беспилотника. Но кроме этого использование сети сотовой связи может служить и для навигации на основе стандартной для многих операторов функции LBS – Location-based service. Она позволяет получать приблизительные координаты телефона без спутниковой навигации с использованием идентификатора соты, а в более продвинутых версиях – измерением времени прохождения сигналов между разными башнями связи. Такая функция, особенно при измерении интервалов времени на прохождение сигнала, может дать точность до 100-150 метров.

Конечно, этого недостаточно для точной геолокации, но это очень недорогая дополнительная независимая навигационная система, которая предоставляет важные данные. Особенно в случае авиационных снарядов"Шахед", которые имеют только спутниковую навигацию и относительно примитивный автопилот, существует погрешность в 5%от дальности. То есть, даже в случае подавления спутниковой навигации, с такой дополнительной системой "Шахед" может "сбросить" ошибку собственной примитивной инерциальной системы и выявить подмену спутниковой навигации.

Медиа отмечает, что главное, чтобы попытки противника как-то продвинуться в этом направлении были сразу замечены. Это значит и возможность крайне эффективных противодействий этому уже на уровне государства, как регулятора мобильной связи, так и компаний-операторов — они могут временно ограничить работу сетей в регионах, над которыми пролетают вражеские БПЛА.

Как ранее рассказал украинский военный связист Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш", в Украине впервые нашли Shahed с 4G-модемом и SIM-картой "Киевстар", а также антеннами MIMO. Все это россияне закрепили на обычном черном скотче, поэтому пока рано говорить о серийном производстве, скорее всего они просто экспериментируют. В доказательство Сергей Бескрестнов опубликовал снимки сбитого дрона.

Напомним, несколько ранее аналитик рассказал, как погода повлияла на работу мобильных огневых групп, уничтожающих российские дроны. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, передвижение мобильных бригад усложнено из-за снега, однако бойцам ВСУ удается ликвидировать вражеские объекты в небе.

Также мы писали о том, почему украинцам не нужно паниковать из-за "новых" дронов. Выкрашенные в черный цвет беспилотники Shahed уже появлялись в Иране и Саудовской Аравии, поэтому удивительно, что россияне дошли до этой идеи только сейчас.