Росіяни покращили свій БПЛА Supercam: що виявили у збитому безпілотнику (фото)

Сили оборони України перехопили російський розвідувальний безпілотник Supercam, в якому, окрім звичних модулів, було виявлено високоточний висотомір і мінікомп'ютер.

Незвичний російський БПЛА було збито в Сумській області, повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що через придушення сигналів супутникової навігації з'являються нові альтернативні методи навігації БПЛА. До прикладу, орієнтація за картою висот вже успішно рік працює на російських БПЛА V2U.

"Хочу зауважити, що для нас це теж стає проблемою. Противник настільки щільно і багаторазово перекриває територію системами придушення сигналів супутникової навігації, що CRPA антени на 4 і навіть на 8 елементів перестають бути ефективними", — написав "Флеш".

Заважаючи на це, він закликав українських фахівців думати над альтернативними системами навігації для безпілотників великої та середньої дальності.

Нагадаємо, в Україні було помічено російський розвідувальний дрон Supercam із зображенням птаха, ймовірно, нанесеним з метою маскування.

Фокус також повідомляв, що російські інженери створили розвідувальний безпілотник "Татарин", який є бюджетною версією дрона SuperCam.