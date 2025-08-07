Росіяни намагались замаскувати дрон Supercam під птаха: це не допомогло (відео)

В Україні було помічено російський розвідувальний безпілотний апарат Supercam із зображенням птаха, ймовірно, нанесеним з метою маскування.

Ворожий дрон з незвичним дизайном збили воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", повідомив український блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Росіяни запустили Supercam із зображенням птаха

На опублікованому відео можна побачити як український зенітний дрон-перехоплювач наближається до розвідувального БПЛА Supercam з чорним силуетом птаха на корпусі, щоб завдати удару.

"Хороша спроба, але марна. ЗРАДн 10-ї ОГШБр "Едельвейс" збив цей розмальований Supercam", — написав Стерненко.

Що відомо про дрон Supercam

Російський дрон Supercam створений для спостереження та розвідки. Він здатен залітати на відстань до 100 км, щоб наводити далекобійну російську зброю, зокрема РСЗВ "Торнадо-С" та ракети "Искандер".

На Supercam S350 можна встановити до трьох корисних навантажень одночасно, серед яких є фото- та відеокамери, тепловізори, системи лазерного сканування, вимірювачі радіаційного фону та газоаналізатори. БПЛА також здатний літати під час помірного дощу або снігопаду.

Розгортання безпілотного комплексу займає 15 хвилин. Він злітає з еластичної катапульти та приземлюється за допомогою парашуту. Дрон працює в автоматичному або напівавтоматичному режимі та приводиться у рух електромотором.

Технічні характеристики Supercam S350:

розмах крила — 3,2 м;

час польоту — до 4,5 годин;

радіус дії радіозв'язку — до 100 км;

радіус дії відеоканалу — 50-100 км;

швидкість — 65-120 км/год;

максимальна дальність польоту — не менше 240 км;

максимальна злітна вага — 11,5 кг;

робоча висота польоту — 150-5000 м.

