Россияне пытались замаскировать дрон Supercam под птицу: это не помогло (видео)

В Украине был замечен российский разведывательный беспилотный аппарат Supercam с изображением птицы, вероятно, нанесенным с целью маскировки.

Вражеский дрон с необычным дизайном сбили воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", сообщил украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Россияне запустили Supercam с изображением птицы

На опубликованном видео можно увидеть как украинский зенитный дрон-перехватчик приближается к разведывательному БПЛА Supercam с черным силуэтом птицы на корпусе, чтобы нанести удар.

"Хорошая попытка, но тщетная. ЗРАДн 10-й ОГШБр "Эдельвейс" сбил этот разрисованный Supercam", — написал Стерненко.

Что известно о дроне Supercam

Российский дрон Supercam создан для наблюдения и разведки. Он способен залетать на расстояние до 100 км, чтобы наводить дальнобойное российское оружие, в частности РСЗО "Торнадо-С" и ракеты "Искандер".

На Supercam S350 можно установить до трех полезных нагрузок одновременно, среди которых есть фото- и видеокамеры, тепловизоры, системы лазерного сканирования, измерители радиационного фона и газоанализаторы. БПЛА также способен летать во время умеренного дождя или снегопада.

Развертывание беспилотного комплекса занимает 15 минут. Он взлетает с эластичной катапульты и приземляется с помощью парашюта. Дрон работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме и приводится в движение электромотором.

Технические характеристики Supercam S350:

размах крыла — 3,2 м;

время полета — до 4,5 часов;

радиус действия радиосвязи — до 100 км;

радиус действия видеоканала — 50-100 км;

скорость — 65-120 км/ч;

максимальная дальность полета — не менее 240 км;

максимальный взлетный вес — 11,5 кг;

рабочая высота полета — 150-5000 м.

