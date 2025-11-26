Еволюція "Шахеда": ЗСУ збили російський дрон "Италмас", чим він небезпечний (відео)

Сили оборони України знищили ворожий ударний безпілотник «Италмас» за допомогою дрона-перехоплювача.

Кадри перехоплення російського дрона "Италмас" були опубліковані у Telegram-каналі TEIWAZ GROUP.

Перехоплення БПЛА "Италмас"

На відео можна побачити, як український БПЛА-перехоплювач наздоганяє дрон РФ, завдаючи в кінці удару в носову частину. Зовні ворожий БПЛА дещо нагадує іранський "Шахед".

"Наші хлопці наздогнали черговий ударний БПЛА "Італмас" перед самим ударом!" — зазначили автори публікації.

Що відомо про дрон "Италмас"

Ударний безпілотник "Италмас" був створений розробниками підприємства "Аероскан", що входить в групу компаній ZALA Aero. Свою назву дрон отримав від однойменного торгового центру в Іжевську (столиця Удмуртської Республіки, РФ).

БПЛА "Италмас" Фото: Скриншот

Перша публічна демонстрація БПЛА "Италмас" відбулася 19 вересня 2023 року під час візиту російського президента Володимира Путіна на однойменне виробництво в рамках поїздки в Удмуртію.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Фокусу, що дрони "Италмас" виробляться за схемою "Шахедів". Вони майже не відрізняються від "оригіналу", але обходяться Росії набагато дешевше і мають мінімум російських деталей.

"Тобто багато чого скопійовано, єдине — відмінність двигуна — він простіший і дешевший, ніж у Shahed, тому собівартість такого дрона може бути навіть дешевшою. А якщо він дешевший, це дає можливість ворогу їх "клепати" в досить таки великій кількості", — сказав Мусієнко.

