Швидке захоплення всієї Донецької області малоймовірне: де контратакують ЗСУ, — ISW (карта)

Темпи дій російських військ на окремих ділянках фронту свідчать про те, що швидке захоплення всієї Донецької області залишається малоймовірним. Українські сили ефективно стримують наступ противника і роблять результативні контратаки, ускладнюючи просування армії РФ.

Інститут вивчення війни опублікував черговий звіт про ситуацію на українських фронтах (ISW), додавши картографічні дані про лінію бойового зіткнення. Аналітики зазначають, що незважаючи на посилення наступальних дій ЗС РФ і заяви російської влади про швидке захоплення решти Донецької області, об'єктивна картина показує, що темпи наступу армії РФ на Донеччині залишаються вкрай низькими.

Покровський напрямок

Аналітики звернули увагу на Покровський напрямок, де Сили оборони провели низку контратак, що сповільнило просування противника на цій ділянці фронту.

"Станом на 26 листопада російські війська закріпили свої позиції на 66 % території Покровська, що є низьким показником з огляду на час і людські ресурси, які Росія виділила для досягнення цієї мети", — йдеться у звіті ISW.

Попри загальне прискорення темпів просування Росії після саміту на Алясці 15 серпня — до 9,3 кв. км на день — цих успіхів було досягнуто переважно за рахунок повільного пішого просування, і вони стосуються головним чином східних районів Дніпропетровської та Запорізької областей, де фронт менш укріплений, ніж у Донецькій області...

Водночас при збереженні поточних темпів наступу Росія теоретично може зайняти решту Донецької області тільки до серпня 2027 року, що ставить під сумнів тези Кремля про швидке завершення бойових дій на свою користь.

Експерти ISW зазначають: хоча Росія продовжить фокусуватися на Донецькій області, вона навряд чи відмовиться від активності на інших напрямках, прагнучи утримувати тиск на всій лінії фронту і зберігати стратегічну ініціативу.

Війна в Україні — карта бойових дій на Покровському напрямку за версією ISW. 26 листопада 2025 року Фото: ISW

Ситуація в Сумській області

На північній ділянці фронту Росія посилила активність у районах Андріївки, Варачиного та Юнаківки. Противник завдає ударів дронами-камікадзе "Герань-2" по транспортній інфраструктурі, намагаючись порушити українську логістику. Одночасно українські підрозділи проводять контратаки. За даними ISW, Росія формує додаткові штурмові підрозділи для можливого нарощування тиску в регіоні.

Війна в Україні — Карта бойових дій на Сумському напрямку за версією ISW. 26 листопада 2025 року Фото: ISW

Харківський напрямок

Російські війська продовжують наступальні дії поблизу Вовчанська, Липців і Вільчі, проте підтверджень просування немає. Південніше, в районі Великого Бурлука, тривають запеклі бої, але лінія фронту залишається стабільною.

Війна в Україні — Карта бойових дій на Харківському напрямку за версією ISW. 26 листопада 2025 року Фото: ISW

Куп'янський напрямок

У центральній частині Куп'янська російські сили зуміли просунутися, проте заглиблення в місто створило загрозу для них самих: вузький коридор постачання робить угруповання вразливим для потенційного оточення. Також відзначається активізація російських атак у районах Петропавлівки, Піщаного і Степової Новоселівки. Українські військові утримують раніше відбиті позиції в напрямку Борової.

Війна в Україні — Карта бойових дій на Куп'янському напрямку за версією ISW. 26 листопада 2025 року Фото: ISW

Лимансько-Сіверський напрямок

Найбільш динамічною залишається ситуація в районі Лиману. Російські війська просунулися в районі Ямполя і впритул підійшли до Сіверського Дінця. Командування противника концентрує великі сили, включно зі з'єднаннями 25-ї загальновійськової армії, з метою тиску на Лиман з напрямків Ямполя та Озерного. Активні штурми тривають уздовж усієї лінії фронту.

У напрямку Сіверська загарбники продовжують наступальні дії, намагаючись ускладнити українське постачання з району Слов'янська. Підтверджених результатів просування при цьому немає.

Війна в Україні — карта бойових дій на Лиманському напрямку за версією ISW. 26 листопада 2025 року Фото: ISW

Костянтинівка, Часів Яр і Дружківка

Російські сили зберігають високу інтенсивність атак навколо Костянтинівки та Часового Яру, а також на підступах до Дружківки. Однак повідомлень про будь-які територіальні зміни на цій ділянці фронту немає.

Раніше повідомлялося, що бійці Сил оборони провели низку успішних контратак у Покровську, що дало змогу переломити ситуацію на ділянках, де російські війська розраховували просунутися далі.