Скорый захват всей Донецкой области маловероятен: где контратакуют ВСУ, — ISW (карта)

Темпы действий российских войск на отдельных участках фронта свидетельствуют о том, что быстрый захват всей Донецкой области остается маловероятным. Украинские силы эффективно сдерживают наступление противника и предпринимают результативные контратаки, осложняя продвижение армии РФ.

Институт изучения войны опубликовал очередной отчет о ситуации на украинских фронтах (ISW), приложив картографические данные о линии боевого соприкосновения. Аналитики отмечают, что несмотря на усиление наступательных действий ВС РФ и заявления российской власти о скором захвате оставшейся части Донецкой области, объективная картина показывает — темпы наступления армии РФ в Донецкой области остаются крайне низкими.

Покровское направление

Аналитики обратили внимание на Покровское направление, где Силы обороны провели ряд контратак, что замедлило продвижение противника на данном участке фронта.

"По состоянию на 26 ноября российские войска закрепили свои позиции на 66 % территории Покровска, что является низким показателем, учитывая время и людские ресурсы, которые Россия выделила для достижения этой цели", — говорится в отчете ISW.

Несмотря на общее ускорение темпов продвижения России после саммита на Аляске 15 августа — до 9,3 кв. км в день — эти успехи были достигнуты преимущественно за счет медленного пешего продвижения и касаются главным образом восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где фронт менее укреплен, чем в Донецкой области

В то же время при сохранении текущих темпов наступления Россия теоретически может занять оставшуюся часть Донецкой области только к августу 2027 года, что ставит под сомнение тезисы Кремля о скором завершении боевых действий в свою пользу.

Эксперты ISW отмечают: хотя Россия продолжит фокусироваться на Донецкой области, она вряд ли откажется от активности на других направлениях, стремясь удерживать давление на всей линии фронта и сохранять стратегическую инициативу.

Война в Украине - карта боевых действий на Покровском направлении по версии ISW. 26 ноября 2025 Фото: ISW

Ситуация в Сумской области

На северном участке фронта Россия усилила активность в районах Андреевки, Варачино и Юнаковки. Противник наносит удары дронами-камикадзе "Герань-2" по транспортной инфраструктуре, пытаясь нарушить украинскую логистику. Одновременно украинские подразделения проводят контратаки. По данным ISW, Россия формирует дополнительные штурмовые подразделения для возможного наращивания давления в регионе.

Война в Украине - Карта боевых действий на Сумском направлении по версии ISW. 26 ноября 2025 Фото: ISW

Харьковское направление

Российские войска продолжают наступательные действия вблизи Волчанска, Липцев и Вильчи, однако подтверждений продвижения нет. Южнее, в районе Великого Бурлука, продолжаются ожесточенные бои, но линия фронта остается стабильной.

Война в Украине - Карта боевых действий на Харьковском направлении по версии ISW. 26 ноября 2025 Фото: ISW

Купянское направление

В центральной части Купянска российские силы сумели продвинуться, однако углубление в город создало угрозу для них самих: узкий коридор снабжения делает группировку уязвимой для потенциального окружения. Также отмечается активизация российских атак в районах Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки. Украинские военные удерживают ранее отбитые позиции в направлении Боровой.

Война в Украине - Карта боевых действий на Купянском направлении по версии ISW. 26 ноября 2025 Фото: ISW

Лиманско-Северское направление

Наиболее динамичной остается ситуация в районе Лимана. Российские войска продвинулись в районе Ямполя и вплотную подошли к Северскому Донцу. Командование противника концентрирует крупные силы, включая соединения 25-й общевойсковой армии, с целью давления на Лиман с направлений Ямполя и Озерного. Активные штурмы продолжаются вдоль всей линии фронта.

В направлении Северска захватчики продолжают наступательные действия, пытаясь осложнить украинское снабжение из района Славянска. Подтвержденных результатов продвижения при этом нет.

Война в Украине - карта боевых действий на Лиманском направлении по версии ISW. 26 ноября 2025 Фото: ISW

Константиновка, Часов Яр и Дружковка

Российские силы сохраняют высокую интенсивность атак вокруг Константиновки и Часового Яра, а также на подступах к Дружковке. Однако сообщений о каких-либо территориальных изменениях на этом участке фронта нет.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны провели ряд успешных контратак в Покровске, что позволило переломить ситуацию на участках, где российские войска рассчитывали продвинуться дальше.