ВСУ провели успешные контратаки в Покровске: отбили стратегически важные позиции

Украинские защитники провели ряд успешных контратак в Покровске, что позволило переломить ситуацию на участках, где российские войска рассчитывали продвинуться дальше. А бойцы украинского спецназа провели операцию по ликвидации российских диверсантов в городе.

Подразделения ВСУ контратаковали по западному флангу и в северных кварталах города, сумев вернуть несколько стратегически важных позиций. Эти точки стали опорными элементами всей обороны, не позволив противнику углубиться в городской сектор. Об этом 26 ноября написал в Telegram-канале украинский военный с позывным "Мучной".

"Наши подразделения прорвали ситуацию там, где враг надеялся нас дожать! Контратаки по западному флангу и северным кварталам сработали четко, удалось вернуть ряд ключевых позиций, которые не дали городу провалиться глубже. Эти точки стали опорами, на которых держится вся оборонительная дуга, без них фланг давно был бы сломан", — пишет боец.

Карта боевіх действий в Покровске по версии бойца ВСУ с позывным "Мучной" Фото: Telegram

По его словам, одним из ключевых результатов стало разблокирование части трассы Е50, которая накануне находилась под угрозой с российской стороны. Сейчас дорога вновь работает на украинские войска, обеспечивая доставку боекомплекта и усиления.

"Это открывает возможность бить внутрь города точнее и глубже, заставляя противника сжиматься в бетонных укреплениях", — пояснил "Мучной".

Также боец добавил, что украинские силы отбросили противника с так называемой "горловины" — участка, который блокировал путь на Мирноград. По его мнению, возврат контроля над этим направлением критически важен для обеспечения снабжения городского гарнизона.

ССО ВСУ уничтожили диверсионную группу

26 ноября также стало известно, что в Покровске бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу российских войск. По данным украинских спецподразделений, во время проведения специальных действий операторы ССО устроили засаду на маршруте движения российской ДРГ. В результате слаженной работы группы были уничтожены четверо оккупантов.

Сообщалось, что россияне попытались укрыться в одной из многоэтажек, где предприняли попытку сосредоточиться для дальнейших действий. Однако украинские операторы ликвидировали трех врагов еще на подходе. Четвертый оккупант попытался отойти и открыть огонь по украинскому разведывательному дрону, но также был обнаружен и уничтожен.

Напомним, аналитики DeepState зафиксировали продвижения подразделений ВС РФ в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре Покровска. Россияне свободно продвигались по улицам, пробравшись под прикрытием погодных условий.