ЗСУ провели успішні контратаки в Покровську: відбили стратегічно важливі позиції

Українські захисники провели низку успішних контратак у Покровську, що дало змогу переломити ситуацію на ділянках, де російські війська розраховували просунутися далі. А бійці українського спецпідрозділу провели операцію з ліквідації російських диверсантів у місті.

Підрозділи ЗСУ контратакували по західному флангу і в північних кварталах міста, зумівши повернути кілька стратегічно важливих позицій. Ці точки стали опорними елементами всієї оборони, не дозволивши противнику заглибитися в міський сектор. Про це 26 листопада написав у Telegram-каналі український військовий із позивним "Мучной".

"Наші підрозділи прорвали ситуацію там, де ворог сподівався нас дотиснути! Контратаки по західному флангу і північних кварталах спрацювали чітко, вдалося повернути низку ключових позицій, які не дали місту провалитися глибше. Ці точки стали опорами, на яких тримається вся оборонна дуга, без них фланг давно був би зламаний", — пише боєць.

Карта бойових дій у Покровську за версією бійця ЗСУ з позивним "Мучной" Фото: Telegram

За його словами, одним із ключових результатів стало розблокування частини траси Е50, яка напередодні перебувала під загрозою з російського боку. Наразі дорога знову працює на українські війська, забезпечуючи доставку боєкомплекту та посилення.

"Це відкриває можливість бити всередину міста точніше і глибше, змушуючи противника стискатися в бетонних укріпленнях", — пояснив "Мучной".

Також боєць додав, що українські сили відкинули противника з так званої "горловини" — ділянки, яка блокувала шлях на Мирноград. На його думку, повернення контролю над цим напрямком критично важливе для забезпечення постачання міського гарнізону.

ССО ЗСУ знищили диверсійну групу

26 листопада також стало відомо, що в Покровську бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували диверсійно-розвідувальну групу російських військ. За даними українських спецпідрозділів, під час проведення спеціальних дій оператори ССО влаштували засідку на маршруті руху російської ДРГ. У результаті злагодженої роботи групи було знищено чотирьох окупантів.

Повідомлялося, що росіяни спробували сховатися в одній із багатоповерхівок, де зробили спробу зосередитися для подальших дій. Однак українські оператори ліквідували трьох ворогів ще на підході. Четвертий окупант спробував відійти та відкрити вогонь по українському розвідувальному дрону, але також був виявлений і знищений.

Нагадаємо, аналітики DeepState зафіксували просування підрозділів ЗС РФ за кілька метрів від залізничного вокзалу в центрі Покровська. Росіяни вільно просувалися вулицями, пробравшись під прикриттям погодних умов.