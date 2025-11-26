ВС РФ заметили в центре Покровска возле вокзала: что мешает обороне, — DeepState (фото)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заметили в четырех точках Покровска в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре, сообщили аналитики. Россияне свободно продвигались по улицам, пробравшись под прикрытием погодных условий. На фото, геолокированных аналитиками, есть объекты, которыми особенно заинтересовались оккупационные войска.

Россияне появились на проспекте Мира возле железнодорожного вокзала, причем двигались с северных районов на юг, написали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале. Отмечается, что врагу помогают осенние погодные условия — "полковник дождь" и "майор туман", но впереди ожидается "генерал мороз".

Аналитики опубликовали сообщение о ситуации в Покровске днем 26 ноября. Показав солдат ВС РФ в центре города, они вспомнили о заявлениях, вероятно, украинского командования об успешных боях в центре населенного пункта. По мнению DeepState, отправлять штурмовые подразделения ВСУ ради таких отчетов — это опасные решения.

"К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забросить штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях — часто заканчиваются неудачно", — говорится в заметке.

На инфографике DeepState — кадры из Покровска, записанные оккупантами. На видео попали четыре точки вдоль проспекта Мира. Видим, что россияне обратили внимание на парикмахерскую, частично целое здание магазина, другие объекты: их внимательно рассматривают вражеские солдаты.

Бои за Покровск — геолокация россиян в центре города, DeepState, 26 ноября Фото: DeepState

Бои за Покровск — детали

25 ноября проект DeepState обновил информацию о линии боев в Покровске. Согласно данным аналитиков, которые основываются на видео бойцов ВСУ и ВС РФ, россияне оккупировали около 2 кв. км к югу от железной дороги. Общая ориентировочная площадь оккупации (красная зона) — около 10 кв. км (треть от площади Покровска в 30 кв. км). Кроме того, остальные районы населенного пункта — в серой зоне, северный край которой на 1 км не достает до серой зоны рядом с Красным Лиманом.

Бои за Покровск — карта боев по состоянию на 25 ноября, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 25 ноября командование 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ рассказало о боях под Покровском и Мирноградом. Выяснилось, что россияне пытаются добраться до небольших населенных пунктов Светлое и Ровное, расположенных между городами. Таким образом перережется логистика для подразделений ВСУ, которые держат позиции в Мирнограде. Об угрожающей ситуации в Покровске также сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной", который заявил, что в центре нет никаких "зачисток".

Напоминаем, 26 ноября Фокус собрал мнения экспертов, почему неожиданно активизировалось обсуждение мирного плана С ША на фоне обострения ситуации на фронте.