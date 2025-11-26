"Мирные планы" перекрикивают реальные бои: что скрывает обострение в Донецкой области и какие риски для Украины

Пока мир обсуждает "мирные планы", ситуация на фронте стремительно ухудшается. РФ наращивает давление на нескольких направлениях, а военные говорят о темпах продвижения врага, которых не видели годами. Фокус выяснил, почему дипломатические заявления звучат на фоне опаснейшей ситуации на передовой и как это влияет на позиции Украины.

В то время как общество и политики концентрируются на деталях мирных переговоров и плане со стороны США, ситуация на фронте набирает тревожные обороты. По словам подполковника Максима Жорина, обсуждение и анализ каждого пункта переговоров отвлекает от главного — того, что происходит сейчас на передовой.

Он отметил, что отдельные участки фронта находятся на грани — и без "срочных изменений" ситуация может выйти на критический уровень.

"На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню", — подчеркнул Жорин.

Как уточнил офицер, речь идет не только о потере отдельных населенных пунктов. Главная проблема — то, что в оперативном плане у врага существенно улучшилось положение сразу на нескольких направлениях.

Жорин также прокомментировал последние инициативы по "мирному плану": по его оценке, даже если соглашение будет подписано, гарантии безопасности и соблюдения договоренностей маловероятны — как со стороны РФ, так и со стороны западных партнеров.

Фактически, несмотря на то что в медиа и политических кругах снова заговорили о переговорах, фронт стоит на месте. И — по мнению офицера — он уже может оказаться на грани критической ситуации.

РФ активизировала наступление на севере Донецкой области: фронт сейчас

Российские войска активизировали наступление на севере Донецкой области, усиливая давление именно на те участки, которые аналитики называют "слабыми звеньями" обороны. По данным DeepState, враг пытается закрепиться в районе Северска: фиксируют появление россиян в городе и на его восточных подходах, а также регулярные штурмы механизированных подразделений, атаки на мотоциклах и продвижение пехоты.

Параллельно напряженная ситуация сохраняется на всей линии фронта в области: Генштаб сообщает о десятках атак на Покровском направлении, а также о регулярных попытках прорыва под Константиновкой, Лиманом, Александрополем и на других участках. Местами противник меняет тактику — от массированных штурмов переходит к мелким группам, которые пытаются "просочиться" в украинские оборонительные рубежи.

Обобщенно ситуация остается тревожной: Россия продолжает искать наиболее уязвимые места в обороне, пытаясь растянуть украинские силы на нескольких направлениях одновременно, что усиливает риски новых тактических потерь и создает опасность дальнейшего ухудшения позиций.

Мирные переговоры и обострение на фронте: совпадение?

Появление новых американских предложений по завершению войны не является случайным и совпадает по времени с резкой активизацией российского наступления. По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, подобная ситуация уже наблюдалась во время встречи американских представителей с Владимиром Путиным на Аляске. Тогда, по оценке эксперта, США использовали дипломатическую переговорную площадку как инструмент военно-политического давления: целью было не допустить тактических успехов российской армии непосредственно на линии фронта.

Несмотря на это, часть украинских комментаторов трактовала переговоры как "элементы договоренностей", хотя сейчас подобные нарративы опровергает сама динамика боевых действий. Снегирев обращает внимание, что даже Макс Жорин — человек, который не заангажирован в политические дискуссии, — открыто говорит о стремительном продвижении оккупантов. Это, по мнению эксперта, напрямую коррелирует с заявлениями Дональда Трампа о том, что Россия может захватить Донецкую область военным путем, если Украина будет медлить. В таком случае украинские позиции на потенциальных переговорах будут значительно слабее.

"Нынешний момент нужно использовать для беспрецедентного совместного давления на Россию — со стороны США, ЕС и Украины. Однако, как выглядит сейчас, между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникает раскол в подходах. Последние заявления премьера Польши Дональда Туска свидетельствуют, что завершение войны может негативно повлиять на интересы безопасности Европы, в частности Польши. Но это порождает вопрос: готовы ли все европейские партнеры к реальному завершению войны, если часть европейских государств экономически выигрывает от ее продолжения", — говорит Фокусу эксперт.

Завершение войны не дипломатией?

На этом фоне Россия давит по всей длине фронта — от Сумской и Харьковской областей до Запорожского и Донецкого направлений. Ситуация резко ухудшилась на севере Донецкой области: бои уже идут в окрестностях Северска, что создает угрозу для Краматорской агломерации. Продолжаются бои возле Константиновки, а также фиксируется продвижение в направлении Лимана. По словам эксперта, захват Покровска — это вопрос времени: на этом направлении противник сосредоточил группировку численностью до 150 тысяч военных. Далее под угрозой окажутся Константиновка и остальные подконтрольные Украине территории Донецкой области.

Параллельно Россия имеет определенные успехи в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, что ставит под вопрос позиции Украины на возможных переговорах. По мнению Снегирева, россияне открыто демонстрируют удовлетворенность темпами продвижения, поэтому их не интересует переговорный процесс, пока они достигают результатов военным путем.

В то время, когда должна была бы происходить координация усилий между Вашингтоном, Брюсселем и Киевом, разворачиваются эмоциональные политические дискуссии — от обвинений в "предательстве" до тезисов о том, что "американский план является пророссийским". Это, по мнению эксперта, только играет на руку Кремлю. Вместо этого сейчас необходимо использовать то давление, которое США уже осуществляют на Россию.

США союзник Украины: почему об этом стоит помнить

Снегирев напоминает, что именно в момент появления украинских предложений к мирному плану Соединенные Штаты санкционировали использование американских средств поражения по территории РФ. Это, по его мнению, прямо противоречит тезисам об "американо-российских договоренностях". Кроме того, представитель США в ООН пригрозил России новыми санкциями, если она откажется от переговоров. Параллельно ряд европейских стран заявили о готовности разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие — еще один важный сигнал Кремлю.

При этом отдельные европейские государства выражают недовольство тем, что их "не спросили" относительно предложенных США подходов к завершению войны.

"А кто и почему их должен был спрашивать? ЕС продолжает масштабное экономическое сотрудничество с Россией. Львиная доля российского сжиженного газа до сих пор идет в Европу, а некоторые страны обслуживают танкеры с российским сырьем. На этом фоне ЕС предлагает Украине ограниченную финансовую помощь, тогда как экономические выгоды от торговли с РФ остаются значительными", — говорит эксперт.

Снегирев подчеркивает и другие противоречия: одновременно с публичными заявлениями о поддержке Украины в Европе арестовывают украинца, которого обвиняют в подрыве газопроводов, тогда как именно уменьшение российских энергоресурсов является одним из ключевых способов ослабления Кремля.

Европа, по мнению эксперта, решает собственные геополитические задачи за счет Украины, и вопрос сохранения украинского суверенитета для отдельных европейских игроков не является приоритетом. Украина теряет территории значительно быстрее, чем в прошлом году, и это принципиально не меняет риторику европейских столиц.

"Другое дело, если бы мы освобождали территории метр за метром, тогда их позиция была бы логичной. Но мы их теряем — и очень большими темпами", — говорит Снегирев.

В итоге эксперт задает ключевой вопрос: какими будут позиции Украины на возможном переговорном процессе, если тенденции на фронте не изменятся, а зима лишь усугубит проблемы?

Напомним, командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько 24 ноября заявил, что центр Покровска контролирует российская армия.

Также в Третьей штурмовой во время эфира телемарафона раскритиковали разговоры о перемирии, призвав готовиться к долгой войне.