"Такой скорости продвижения ВС РФ давно не помню": Жорин предупредил об угрозе критической ситуации на фронте

Пока общество сосредоточилось на деталях проведения мирных переговоров и плане президента США Дональда Трампа, ситуация на фронте ухудшается и местами рискует стать критической.

На некоторых участках фронта российско-украинской войны ситуация движется в худшую сторону для Украины. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса, подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт то никуда не делся. И ситуация там движется только в худшую сторону", — отметил военный.

По его словам, если не произойдет определенных "срочных" изменений, то на отдельных территориях ситуация уже может дойти до критической. Враг сейчас имеет большие темпы продвижения на фронте, которых военный давно не припоминает.

"На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню", — подчеркнул Жорин.

При этом, как он подчеркивает, речь идет не о потере населенных пунктов, а о том, что у вражеской армии существенно улучшилось оперативное положение. При этом подобная ситуация наблюдается на целых направлениях, пояснил военный.

Жорин также высказался о так называемом "мирном плане" США по завершению войны в Украине. Он считает, что россияне не будут придерживаться договоренностей независимо от того, какими они будут. При этом Жорин добавляет, что гарантии безопасности также не будут соблюдены, несмотря на обещания.

"А что касается пунктов соглашения, какие бы они ни были — уверен, что они просто не будут соблюдаться. Как со стороны РФ, так и в части "гарантий безопасности" от Запада", — отметил военный.

Стоит заметить, что мнения о том, что мирные переговоры не принесут быстрое прекращение огня в Украине, придерживаются и другие украинские военные. Так, командир стрелкового батальона 3-й ОШБР Богдан Корженко 24 ноября в эфире телемарафона рассказал, что бойцы не ожидают окончания войны в ближайшее время.

Напомним, командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько 24 ноября заявил, что центр Покровска контролирует российская армия.

Также в Третьей штурмовой во время эфира телемарафона раскритиковали разговоры о перемирии, призвав готовиться к долгой войне.