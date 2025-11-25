"Такої швидкості просування ЗС РФ давно не пам'ятаю": Жорін попередив про загрозу критичної ситуації на фронті

Доки суспільство зосередилося на деталях проведення мирних переговорів та плані президента США Дональда Трампа, ситуація на фронті погіршується й подекуди ризикує стати критичною.

На деяких ділянках фронту російсько-української війни ситуація рухається у гіршу сторону для України. Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Збройних сил України Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Поки всі обсасують переговори та кожен пункт окремо, фронт то нікуди не подівся. І ситуація там рухається тільки в гіршу сторону", — зазначив військовий.

За його словами, якщо не відбудеться певних "термінових" змін, то на окремих територіях ситуація вже може дійти до критичної. Ворог наразі має великі темпи просування на фронті, яких військовий давно не пригадує.

"Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю", — наголосив Жорін.

Водночас, як він підкреслює, йдеться не про втрату населених пунктів, а про загалом те, що у ворожої армії суттєво поліпшилося оперативне становище. При цьому подібна ситуація спостерігається на цілих напрямках, пояснив військовий.

Жорін також висловився про так званий "мирний план" США щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що росіяни не будуть дотримуватися домовленостей незалежно від того, якими вони будуть. При цьому Жорін додає, що гарантії безпеки також не будуть дотриманими, попри обіцянки.

"А що стосується пунктів угоди, які б вони не були — впевнений, що вони просто не будуть дотримуватись. Як зі сторони РФ, так і в частині "гарантій безпеки" від Заходу", — зазначив військовий.

Варто зауважити, що думки про те, що мирні переговори не принесуть швидке припинення вогню в Україні, дотримуються також інші українські військові. Так, командир стрілецького батальйону 3-ї ОШБР Богдан Корженко 24 листопада в етері телемарафону розповів, що бійці не очікують на закінчення війни найближчим часом.

Нагадаємо, командувач штурмовими військами ЗСУ Валентин Манько 24 листопада заявив, що центр Покровська контролює російська армія.

Також у Третій штурмовій під час етеру телемарафону розкритикували розмови про перемир'я, закликавши готуватися до довгої війни.