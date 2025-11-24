"Варто готуватися до довгої війни": у Третій штурмовій розкритикували розмови про перемир'я

Командир стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Богдан Корженко розповів, що чутки про замороження війни не допомагають Україні, а погіршують ситуацію. Він закликав не вірити, що наступного року вдасться досягнути перемир'я.

"Тут, на місці, нам видно, і ми усвідомлюємо, що псевдоновини та чутки про перемир’я, замороження конфлікту й припинення війни, вони наразі є такими, які дуже негативно впливають на Збройні сили України, на армію загалом", — заявив підполковник в ефірі телемарафону 24 листопада.

З його слів, військовий може думати, навіщо йому виконувати обов’язок і бойові завдання, якщо можна "відсидітися" й почекати, коли політики домовляться про перемир’я.

"Насправді ситуація ця — не дуже. На нашу думку, якщо перемовини й ведуться, вони мають вестися більш кулуарно", — наголосив комбат.

Він запевнив, що активне висвітлення переговорного процесу грає не на користь самій Україні. Захисники через це думають не про війну, а про те, коли буде перемир’я.

"Не варто, на мою думку, вірити в перемир’я у 2026 році. Про припинення взагалі не варто думати, варто готуватися до довгої та затяжної війни — з союзниками або без", — зауважив Корженко.

Водночас він пояснив, що його батальйон і загалом 3 ОШБр складаються в основному з добровольців. Ці бійці вірять у перемогу, а не переговори, тому мотивувати їх воювати не так важко.

"Як ви бачите за останні роки, чутки й новини у соцмережах про перемовини активізуються постійно. Ми звикли до цього. Звикли до того, що це лише розмови, і потрібно не розмови слухати, а робити свою справу", — додав офіцер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп іронічно натякнув, що у мирному процесі між Росією та Україною може бути досягнуто "великого прогресу". Відповідну публікацію він зробив після консультацій між делегаціями країн у Женеві.

У The Washington Post повідомили, що Трамп не був ознайомлений з деталями мирного плану на 28 пунктів. Документ застав зненацька навіть Білий дім, де панував хаос, бо у різних департаментах не розуміли, що відбувається.