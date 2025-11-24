"Стоит готовиться к долгой войне": в Третьей штурмовой раскритиковали разговоры о перемирии

Командир стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Богдан Корженко рассказал, что слухи о замораживании войны не помогают Украине, а ухудшают ситуацию. Он призвал не верить, что в следующем году удастся достичь перемирия.

"Здесь, на месте, нам видно, и мы осознаем, что псевдоновости и слухи о перемирии, замораживании конфликта и прекращении войны, они сейчас являются такими, которые очень негативно влияют на Вооруженные силы Украины, на армию в целом", — заявил подполковник в эфире телемарафона 24 ноября.

По его словам, военный может думать, зачем ему выполнять долг и боевые задачи, если можно "отсидеться" и подождать, когда политики договорятся о перемирии.

"На самом деле ситуация эта — не очень. По нашему мнению, если переговоры и ведутся, они должны вестись более кулуарно", — подчеркнул комбат.

Он заверил, что активное освещение переговорного процесса играет не на пользу самой Украине. Защитники из-за этого думают не о войне, а о том, когда будет перемирие.

"Не стоит, по моему мнению, верить в перемирие в 2026 году. О прекращении вообще не стоит думать, стоит готовиться к долгой и затяжной войне — с союзниками или без", — отметил Корженко.

В то же время он пояснил, что его батальон и в целом 3 ОШБр состоят в основном из добровольцев. Эти бойцы верят в победу, а не переговоры, поэтому мотивировать их воевать не так трудно.

"Как вы видите за последние годы, слухи и новости в соцсетях о переговорах активизируются постоянно. Мы привыкли к этому. Привыкли к тому, что это только разговоры, и нужно не разговоры слушать, а делать свое дело", — добавил офицер.

Напомним, президент США Дональд Трамп иронично намекнул, что в мирном процессе между Россией и Украиной может быть достигнут "большой прогресс". Соответствующую публикацию он сделал после консультаций между делегациями стран в Женеве.

В The Washington Post сообщили, что Трамп не был ознакомлен с деталями мирного плана на 28 пунктов. Документ застал врасплох даже Белый дом, где царил хаос, потому что в разных департаментах не понимали, что происходит.