Центр Покровська контролюють ЗС РФ: у місті немає жодних "зачисток", — "Мучной" (карта)

Ситуація в Покровську Донецької області залишається вкрай напруженою, незважаючи на оптимістичні заяви командування, розповів військовий. На тлі триваючого наступу російських військ українські джерела дають суперечливі оцінки того, що відбувається в центрі міста.

Командувач штурмовими військами ЗСУ Валентин Манько 23 листопада заявив, що українські підрозділи відтіснили російські сили і "очистили центр Покровська". Тим часом у Telegram-каналі військового з позивним "Мучной" з'явилася інша оцінка того, що відбувається в Покровську. Вказується, що офіційна інформація, ймовірно, помилкова або навмисно прикрашена.

У повідомленні, що з'явилося вранці 24 листопада, "Мучной" різко спростував заяви командування і написав у своєму Telegram-каналі, що в центрі немає жодної зачистки, назвавши офіційні повідомлення балаканиною "для малоліток". За його словами, ситуація в місті критична: російські війська "вгризлися в позиції", розташовані в забудові, перетворивши будинки на укріплені вогневі точки. Він охарактеризував ситуацію як критичну і заявив, що утримання центральних районів "тримається на чесному слові". При цьому "Мучной" підкреслив, що для успішного вибивання російських сил із міської забудови потрібна була б операція за участю не менше шести бригад тільки на одному напрямку.

Відео дня

Військовий також повідомив про погіршення обстановки в сусідньому Мирнограді. Противник, щоб не вплутуватися в тривалі й виснажливі міські бої, планомірно завдає авіаційних ударів найпотужнішими бомбами ФАБ-300, практично зрівнюючи квартали із землею.

"Район так званих "Висоток" сиплеться, там просто не залишають будівлям шансу вижити. Ворог не грається, він тупо зносить усе, що стоїть на його траєкторії. Паралельно ворог тиснув на східні мікрорайони і трохи просунувся, одночасно намагаючись зламати оборону і по лінії "Висоток", і з флангів, щоб місто поступово загнати в бетонний мішок", — пише військовий.

Бої в Покровську — повідомлення "Мучного" про ситуацію станом на 24 листопада

Бої в Покровську — деталі

Зазначимо, 24 листопада заяву Манька підтвердили в Десантно-штурмових військах ЗСУ. На сторінці Facebook повідомлялося, що українські бійці провели зачистку території навколо залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний — ключових точок, які росіяни намагалися використати для перегрупування та накопичення резервів.

Нагадаємо, у черговому звіті аналітиків з ISW ідеться про те, що українські війська продовжують утримувати обмежені позиції в Покровську та його околицях, водночас проводячи контратаки проти підрозділів Збройних сил РФ, які намагаються замкнути Покровсько-Мирноградську "кишеню". Американці оцінили ситуацію на напрямку як "серйозну і динамічну".