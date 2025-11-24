Битва за Покровськ: у місті склалася "динамічна і серйозна" ситуація, — ISW (карта)

Українські війська продовжують утримувати обмежені позиції в Покровську та його околицях, водночас проводячи контратаки проти російських підрозділів, які намагаються замкнути Покровсько-Мирноградську "кишеню". Інститут вивчення війни (ISW) оцінює ситуацію на напрямку як "серйозну і динамічну".

За даними аналітиків, російські сили продовжують тиск у північній частині дуги оточення на Покровському напрямку. Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 22 листопада, підтверджують нещодавнє просування російських підрозділів у північній частині Родинського — населеного пункту, розташованого на північ від Покровська.

Інші записи, зроблені того самого дня, демонструють, як українські підрозділи завдають ударів по російських групах, які проникли в північні райони Покровська. В ISW підкреслюють, що ця інфільтраційна спроба майже не змінила лінію контролю.

Тим часом прокремлівські військові блогери заявляють, що російські війська "зачищають" Покровськ і формують "кілзону" між містом і Красним Лиманом. Вони стверджують, що штурми в Мирнограді посилилися, а в район нібито увійшли групи російських операторів БПЛА.

Ці заяви, за словами ISW, не підтверджуються: значна частина Покровсько-Мирноградської агломерації залишається "сірою зоною", де тривають бої, а українські сили зберігають присутність і ведуть контратаки.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 23 листопада Фото: ISW

Карти ISW фіксують розбіжність між "заявленою" російською зоною контролю, і зоною реального просування Збройних сил РФ.

За даними інституту, фактичне кільце оточення ще не замкнуте. 23 листопада Сили спеціальних операцій України показали кадри ударів дронів по російській позиції на промисловому об'єкті в місті. Цю точку, що розташовувалася на височині, використовували російські снайпери, і вона слугувала місцем зосередження особового складу. За даними ССО, її знищення позбавило противника важливої тактичної переваги.

Оперативна обстановка на дузі Покровськ-Мирноград Фото: ISW

Попри триваючий опір Сил оборони, ISW припускає, що російські війська в кінцевому підсумку зможуть захопити Покровськ і Мирноград. При цьому аналітики підкреслюють: терміни й оперативні наслідки можливої окупації поки невизначені.

Росія спробує використати взяття міста для посилення пропагандистського наративу про "неминучість" своєї перемоги. Однак, за оцінкою ISW, така "неминучість" — ілюзія. Для просування всього на 40 кілометрів — від лінії фронту 2022 року до поточної дуги навколо Покровська — російській армії знадобився 21 місяць важких боїв. А захоплення частини Донецької області, що залишилася, включно з великим і густонаселеним поясом українських "міст-фортець" — Краматорська, Слов'янська, Дружківки і Костянтинівки — вимагало б ще кількох років інтенсивних бойових дій.

З 2022 року, нагадують аналітики, російські війська жодного разу не продемонстрували здатності швидко оточувати або брати міста такого масштабу.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України утримують контроль над центральною частиною Покровська і продовжують точкові пошуково-ударні операції проти російських підрозділів. За інформацією 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бійці провели зачистку території навколо залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.