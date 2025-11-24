Битва за Покровск: в городе сложилась "динамичная и серьезная" ситуация, — ISW (карта)

Украинские войска продолжают удерживать ограниченные позиции в Покровске и его окрестностях, одновременно проводя контратаки против российских подразделений, пытающихся замкнуть Покровско-Мирноградский "карман". Институт изучения войны (ISW) оценивает ситуацию на направлении как "серьезную и динамичную".

По данным аналитиков, российские силы продолжают давление в северной части дуги окружения на Покровском направлении. Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 22 ноября, подтверждают недавнее продвижение российских подразделений в северной части Родинского — населенного пункта, расположенного к северу от Покровска.

Другие записи, сделанные в тот же день, демонстрируют, как украинские подразделения наносят удары по российским группам, проникшим в северные районы Покровска. В ISW подчеркивают, что эта инфильтрационная попытка почти не изменила линию контроля.

Тем временем прокремлевские военные блогеры заявляют, что российские войска "зачищают" Покровск и формируют "киллзону" между городом и Красным Лиманом. Они утверждают, что штурмы в Мирнограде усилились, а в район якобы вошли группы российских операторов БПЛА.

Эти заявления, по словам ISW, не подтверждаются: значительная часть Покровско-Мирноградской агломерации остается "серой зоной", где продолжаются бои, а украинские силы сохраняют присутствие и ведут контратаки.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 23 ноября Фото: ISW

Карты ISW фиксируют расхождение между "заявленной" российской зоной контроля, и зоной реального продвижения Вооруженных сил РФ.

По данным института, фактическое кольцо окружения еще не замкнуто. 23 ноября Силы специальных операций Украины показали кадры ударов дронов по российской позиции на промышленном объекте в городе. Эта точка, находившаяся на возвышенности, использовалась российскими снайперами и служила местом сосредоточения личного состава. По данным ССО, ее уничтожение лишило противника важного тактического преимущества.

Оперативная обстановка на дуге Покровск-Мирноград Фото: ISW

Несмотря на продолжающееся сопротивление Сил обороны ISW предполагает, что российские войска в конечном итоге смогут захватить Покровск и Мирноград. При этом аналитики подчеркивают: сроки и оперативные последствия возможной оккупации пока неопределенны.

Россия попытается использовать взятие города для усиления пропагандистского нарратива о "неизбежности" своей победы. Однако, по оценке ISW, такая "неизбежность" — иллюзия. Для продвижения всего на 40 километров — от линии фронта 2022 года до текущей дуги вокруг Покровска — российской армии потребовалось 21 месяц тяжелых боев. А захват оставшейся части Донецкой области, включая крупный и густонаселенный пояс украинских "городов-крепостей" — Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки — потребовал бы еще нескольких лет интенсивных боевых действий.

С 2022 года, напоминают аналитики, российские войска ни разу не продемонстрировали способности быстро окружать или брать города подобного масштаба.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины удерживают контроль над центральной частью Покровска и продолжают точечные поисково-ударные операции против российских подразделений. По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы провели зачистку территории вокруг железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.