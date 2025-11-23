ВСУ зачистили центр Покровска: россиянам не удается закрепиться, — ДШВ ВСУ (карта)

Украинские силы обороны удерживают контроль над центральной частью Покровска и продолжают точечные поисково-ударные операции против российских подразделений, которые безуспешно пытаются прорваться в город.

В центре Покровска продолжаются интенсивные стрелковые столкновения, однако российским войскам не удается закрепиться ни на одном из участков, сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что подразделения ВСУ провели зачистку территории вокруг железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный — ключевых точек, которые россияне пытались использовать для перегруппировки и накопления резервов.

"К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. В частности, на днях зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный", — пишут военные.

Украинские защитники отмечают, что попытки противника усилить давление на северную часть города фактически заблокированы. Любые попытки российских сил пересечь железнодорожное полотно для продвижения на север приводят к значительным потерям среди личного состава и техники ВС РФ.

По информации ДШВ, на южных окраинах россияне пытались скрытно перебросить танк и подготовить его к использованию в последующих штурмах. Однако украинские операторы обнаружили технику и уничтожили ее ударным дроном еще до того, как она смогла вступить в бой.

"Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 – ранены", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 22 ноября 2025 Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверовое, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филия.

Ранее военные 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что украинские защитники контролируют северные рубежи Покровска, а также стратегические позиции к югу от железной дороги, что является важным для дальнейшей деоккупации города. В связи со значительными потерями среди личного состава, командование РФ вынуждено было задействовать оперативный резерв.