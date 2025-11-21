Силы ВС РФ "стачиваются": враг вынужден привлекать оперативные резервы в Покровске, — ДШВ

В Покровске российские войска несут серьезные потери и вынуждены срочно пополнять свой личный состав из резервов. Зато украинские защитники успешно удерживают ключевые позиции и не позволяют врагу расширить контроль над городом.

Как сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем телеграмм-канале, по состоянию на 21 ноября украинские военные контролируют северные рубежи Покровска, а также стратегические позиции к югу от железной дороги, что является важным для дальнейшей деоккупации города.

Российские войска пытаются пересечь железнодорожную линию, чтобы расширить оккупированную территорию, однако их попытки блокируются украинскими защитниками. В связи со значительными потерями среди личного состава, командование РФ задействовало оперативный резерв, включая подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, для поддержки своих сил в этом районе.

Для эффективного противодействия врагу и проведения зачисток украинская сторона наращивает группировку, увеличивая количество экипажей беспилотников и активизируя работу тактической и армейской авиации. Одной из главных задач остается полное перекрытие снабжения и логистических путей противника в город.

На северных окраинах Мирнограда продолжается зачистка от остатков вражеской пехоты, а перемещение дополнительных сил противника в южной части Покровска активно отслеживается и нейтрализуется.

Кроме того, небольшие вражеские группы пытались проникнуть в Гришино на северо-западе города, однако украинские военные быстро ликвидировали угрозу, не позволив врагу закрепиться на новых позициях.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 21 ноября, на Покровском направлении зафиксировано 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиал, Дачное, а также по направлению к Новопавловке.

Карта боевых действий на Покровском направлении по состоянию на 21 ноября Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что, по словам оператора дронов ВСУ, хотя прорыв россиян в Новопавловку состоялся под прикрытием тумана, зимой 2025-2026 украинские дроны и пехота будут иметь преимущество при морозной сухой погоде.

Также Фокус писал, что подразделения ВС РФ все еще находятся в селе Новопавловка Днепропетровской области, получая подкрепление на старых машинах "буханках".