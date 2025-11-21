Сили ЗС РФ "сточуються": ворог змушений залучати оперативні резерви у Покровську, — ДШВ

У Покровську російські війська зазнають серйозних втрат і змушені терміново поповнювати свій особовий склад з резервів. Натомість українські захисники успішно утримують ключові позиції та не дозволяють ворогу розширити контроль над містом.

Як повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у своєму телеграм-каналі, станом на 21 листопада українські військові контролюють північні рубежі Покровська, а також стратегічні позиції на південь від залізниці, що є важливими для подальшої деокупації міста.

Російські війська намагаються перетнути залізничну лінію, щоб розширити окуповану територію, проте їхні спроби блокуються українськими оборонцями. У зв’язку зі значними втратами серед особового складу, командування РФ задіяло оперативний резерв, включно з підрозділами 76-ї десантно-штурмової дивізії, для підтримки своїх сил у цьому районі.

Для ефективної протидії ворогу та проведення зачисток українська сторона нарощує угруповання, збільшуючи кількість екіпажів безпілотників та активізуючи роботу тактичної й армійської авіації. Одним із головних завдань залишається повне перекриття постачання та логістичних шляхів противника до міста.

На північних околицях Мирнограда триває зачистка від залишків ворожої піхоти, а переміщення додаткових сил противника в південній частині Покровська активно відстежується та нейтралізується.

Крім того, невеликі ворожі групи намагалися проникнути в Гришине на північному заході міста, проте українські військові швидко ліквідували загрозу, не дозволивши ворогу закріпитися на нових позиціях.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 21 листопада, на Покровському напрямку зафіксовано 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне, а також у напрямку до Новопавлівки.

Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 21 листопада Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що, за словами оператора дронів ЗСУ, хоча прорив росіян у Новопавлівку відбувся під прикриттям туману, взимку 2025–2026 українські дрони та піхота матимуть перевагу за морозної сухої погоди.

Також Фокус писав, що підрозділи ЗС РФ все ще перебувають у селі Новопавлівка Дніпропетровської області, отримуючи підкріплення на старих машинах "буханках".