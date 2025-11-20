Як холодна зима допоможе ЗСУ втримати позиції на Донбасі: "мінус" 5 краще за туман, — боєць (відео)

Прорив Збройних сил Російської Федерації у Новопавлівку відбувся під прикриття туману, але взимку росіяни можуть втратити таку перевагу, пояснив оператор дронів Збройних сил України. Краще, щоб зима була суха та морозна, ніж тепла та з опадами.

Якщо взимку 2025-2026 погода буде хоча б "мінус" п'ять градусів морозу і не буде опадів, то перед безпілотниками ЗСУ відкриються нові можливості, пояснив оператор БпЛА 59 штурмової бригади СБС ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) в ефірі медіа NV. У такому випадку дронарі бачитимуть росіян, які намагаються інфільтруватись в українські позиції, також матиме переваги українська піхота.

Бої на Донбасі — Карпюк про Новопавлівку та туман див. 2:46

Карпюк підтвердив, що у Новопавлівці ЗС РФ спиняли оператори дронів підрозділу "Шквал" ЗСУ та інших, але уточнив, що відео з підривами техніки зовсім не означає, що "все тихо і [прорив] зупинили". Коли російські бронемашини, прикриті, умовно, мангалами, добираються на 2–5 км, їх спиняють, але бойовий потенціал ворога не зникає, тому що у потрібну точку доставили особовий склад. Водночас такі дії росіяни проводять під прикриттям туману та "інших причин". Особливі проблеми з туманом з'являються тоді, коли на певному відрізку фронту не вистачає екіпажів дронів.

"Але погодні умови і туман, особливо в місцях, де немає великої кількості екіпажів мавіків, немає щільної лінії, яка б гарно контролювала якісь сектори, то він [туман] дійсно являється проблемою. І туман, і дощ. І ми бачимо результати", — пролунало на відео.

Боєць 59 бригади згадав минулорічну зиму, яка була тепла і з дощами й туманами. З одного боку, було наче й непогано, оскільки вистачило газу для обігрівання населення. Однак для військових мороз кращий за вологу й тепло, оскільки тоді немає болота, дрони можуть підійматись вище і тоді краще видно, наприклад, слід противника на снігу.

"Коли в тебе суха морозна погода, "мінус"3, "мінус" 5, то для оператора БпЛА та піхотинця це краще. Ти можеш виявляти противника вже набагато далі, і протидіяти таким просочуванням стає набагато простіше при більш холодній зимі. Погодні умови вказують, що в нас буде холодна зима, і я думаю, що ми все ж таки зможемо ефективно протидіяти дронами цій тактиці [росіян]", — пояснив Карпюк.

Бої на Донбасі — як ЗС РФ використовують туман

Зазначимо, Фокус писав про кілька випадків з інфільтрацією ЗС РФ в українські позиції, які відбулись у листопаді 2025 року. Один з таких випадків — прорив росіян у Новопавлівку. Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" 14 листопада повідомив, що кілька БМП РФ під прикриттям туману прорвались на околицю населеного пункту в Дніпропетровській області, розташованому на західному фланзі від Покровська. З його слів, через погану погоду не могли піднятись розвідувальні безпілотники, і через те противник інфільтрувався та зачаївся між будинками. Українські військові виявили прорив і почали зачистку, але станом на 20 листопада певна кількість ворожих солдатів все ще перебуває у Новопавлівці.

Схожу тактику використали росіяни під час бойових дій під Гуляйполем, повідомив речник Сил оборони Півдня. З його слів, через цю інфільтрацію підрозділам ЗСУ довелось відійти з п'яти населених пунктів у Запорізькій області.

Крім того, росіяни використали туман для проникнення у Покровськ. У мережі з'явилось відео з південних околиць, на якому десяток мотоциклів та легковиків, наповнених солдатами ЗС РФ, заїжджали у місто. Згодом з'ясувалось, що дрони ЗСУ дійсно не могли працювати в туман, і таким способом на вулиці проникло ще приблизно 50 росіян на додачу до 200–300, які сховались раніше. Українські бійці згодом повідомили, що вистежили групу, яка діяла під прикриттям туману: її частково знешкодили.

Нагадуємо, 20 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували ще одне село у Запорізькій області.