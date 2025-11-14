ЗС РФ увійшли до Новопавлівки: росіяни прикрились густим туманом і прорвалися на БМП, — боєць (карта)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації проникли на підступи до села Новопавлівка Дніпропетровської області, повідомив український військовий. Росіяни використали туман та намагаються закріпитись у населений пункт на захід від Покровська. Командування Збройних сил України інформувало про 51 російський штурм, але не інформувало про погіршення біля Новопавлівки.

Крім туману, для проникнення у Новопавлівку ЗС РФ використали бронемашини піхоти (БМП), написав у Telegram-каналі "Говорять Снайпер" боєць24-ї ОШБ "Айдар Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Ворожі десантники проникли на околиці села і їх стає все більше, ідеться у дописі.

Коротке повідомлення Бунятова з'явилось у каналі близько 16 год 14 листопада. Військовий заявив, що ЗС РФ просунулись у Новопавлівку, використавши БМП та туман. З його слів, росіяни "на підступах" на населеного пункту і "ворог продовжує накопичуватись".

Наступ РФ - допис Бунятова про погіршення у Новопавлівці 14 листопада Фото: Скриншот

Військовий не уточнив, скільки російських БМП пробралось на околиці Новопавлівки і як вони під'їхали в тумані, не натрапивши на жодну міну.

Наступ РФ — бої навколо Новопавлівки

Аналітики проєкту DeepState не відобразили зміни на карті боїв біля Новопавлівки. Станом на 14 листопада карта показує, що ЗС РФ намагаються наступати у трьох точках навколо населеного пункту — від Філії, полів за Дачним та Горіхова-Троїцького. Найближча червона зона — поруч з Філією: близько 6 км до південних околиць села. Останні зміни ситуації з'явились на карті 12 листопада. Аналітики позначили розширення сірої зони між Дачним та Горіховим. З лаконічного допису бійця "Айдару" не ясно, яким шляхом їхали БТР — по автотрасі Т0528 від Дачного чи іншими другорядними дорогами.

Наступ РФ - лінія боїв навколо Новопавлівки 14 листопада

Генштаб ЗСУ у звіті станом на ранок 14 листопада згадував про атаки ЗС РФ біля населених пунктів поруч з Новопавлівкою Дніпропетровської області. Село відносять до Покровського напрямку, на якому протягом минулої доби нарахували 51 російський штурм. Росіяни намагались прорватись біля 17 населених пунктів, серед них — Філія та Дачне.

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки, коди ЗС РФ вдалось наступати чи займати нові позиції під прикриттям туману. Зокрема, 10 листопада у мережі з'явились кадри з колоною російської техніки, яка прямувала у бік південних околиць Покровська. В колоні — десяток мотоциклів та пів десятка легковиків: орієнтовно, близько 50 росіян. Експерти пояснили, як туман допоміг противнику: українські дрони в таких умовах не можуть працювати. Водночас, за кілька годин бійці ЗСУ опублікували відео ударів по колоні, і, як з'ясувалось, погана погода не завадила.

Крім того, схожим чином росіяни використовують туман на Запорізькому напрямку. Речник Сил оборони Півдня Валерій Волошин 13 листопада розповів, що ЗС РФ інфільтруються за українські позиції, ховаючись в тумані та ідучи малими групами по 3-4 особи. Аналогічна спроба — 11 листопада біля Олексіївки, повідомили аналітики DeepState,

Нагадуємо, 6 листопада бійці 79 ДШБр розповіла про інший приклад використання туману у боях з підрозділами ЗС РФ: погоду використали для знешкодження цілої колони російської техніки.