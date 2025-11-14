ВС РФ вошли в Новопавловку: россияне прикрылись густым туманом и прорвались на БМП, — боец (карта)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проникли на подступы к селу Новопавловка Днепропетровской области, сообщил украинский военный. Россияне использовали туман и пытаются закрепиться в населенный пункт к западу от Покровска. Командование Вооруженных сил Украины информировало о 51 российском штурме, но не информировало об ухудшении возле Новопавловки.

Кроме тумана, для проникновения в Новопавловку ВС РФ использовали бронемашины пехоты (БМП), написал в Telegram-канале "Говорят Снайпер" боец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Вражеские десантники проникли на окраины села и их становится все больше, говорится в заметке.

Короткое сообщение Бунятова появилось в канале около 16 часов 14 ноября. Военный заявил, что ВС РФ продвинулись в Новопавловку, использовав БМП и туман. По его словам, россияне "на подступах" к населенному пункту и "враг продолжает накапливаться".

Наступление РФ – сообщение Бунятова об ухудшении в Новопавловке 14 ноября Фото: Скриншот

Военный не уточнил, сколько российских БМП пробралось на окраины Новопавловки и как они подъехали в тумане, не наткнувшись ни на одну мину.

Наступление РФ — бои вокруг Новопавловки

Аналитики проекта DeepState не отразили изменения на карте боев возле Новопавловки. По состоянию на 14 ноября карта показывает, что ВС РФ пытаются наступать в трех точках вокруг населенного пункта — от Филии, от полей за Дачным и от Орехово-Троицкого. Ближайшая красная зона — рядом с Филией: около 6 км до южных окраин села. Последние изменения ситуации появились на карте 12 ноября. Аналитики обозначили расширение серой зоны между Дачным и Ореховым. Из лаконичного сообщения бойца "Айдара" не ясно, каким путем ехали БТР — по автотрассе Т0528 от Дачного или другими второстепенными дорогами.

Наступление РФ – линия боев вокруг Новопавловки 14 ноября

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на утро 14 ноября упоминал об атаках ВС РФ возле населенных пунктов рядом с Новопавловкой Днепропетровской области. Село относят к Покровскому направлению, на котором за прошедшие сутки насчитали 51 российский штурм. Россияне пытались прорваться возле 17 населенных пунктов, среди них — Филия и Дачное.

Отметим, Фокус писал о других случаях, когда ВС РФ удалось наступать или занимать новые позиции под прикрытием тумана. В частности, 10 ноября в сети появились кадры с колонной российской техники, которая направлялась в сторону южных окраин Покровска. В колонне — десяток мотоциклов и полдюжины легковушек: ориентировочно, около 50 россиян. Эксперты объяснили, как туман помог противнику: украинские дроны в таких условиях не могут работать. В то же время, через несколько часов бойцы ВСУ опубликовали видео ударов по колонне, и, как выяснилось, плохая погода не помешала.

Кроме того, похожим образом россияне используют туман на Запорожском направлении. Представитель Сил обороны Юга Валерий Волошин 13 ноября рассказал, что ВС РФ инфильтруются за украинские позиции, прячась в тумане и идя малыми группами по 3-4 человека. Аналогичная попытка — 11 ноября возле Алексеевки, сообщили аналитики DeepState,

Напоминаем, 6 ноября бойцы 79 ДШБр рассказала о другом примере использования тумана в боях с подразделениями ВС РФ: погоду использовали для обезвреживания целой колонны российской техники.