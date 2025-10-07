ВС РФ вошли в село на Днепропетровщине: россияне использовали туман, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, сразу две группы ВС РФ, пользуясь погодными условиями, вошли в населенный пункт Алексеевка. Часть оккупантов уже ликвидирована. Генштаб на момент публикации материала не комментировал возможный заход россиян в село на Днепропетровщине.

Как сообщил Telegram-канал DeepState, за последние двое суток несколько групп российских войск вошли в село севернее Вербового, двигаясь на легкобронированной технике мимо линии электропередач. Из группы, зафиксированной на фото, трое россиян были уничтожены. Враг активно использует туман и другие погодные условия для поиска путей просачивания.

Telegram-канал DeepState

На момент публикации материала Генштаб не комментировал возможный заход россиян в населенный пункт Алексеевка.

Напомним, 1 октября Министерство обороны России заявило о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Украинская 110-я отдельная механизированная бригада имени Марка Безручко опровергла эту информацию.

В бригаде объяснили, что российский спецназ проник в Вербово лишь для того, чтобы "снять видео поднятия флага". После этого оккупанты были ликвидированы украинскими подразделениями.

"Ребята вошли в село, уничтожили остатки врага и очистили населенный пункт. Вербовое находится под контролем 110-й мотострелковой бригады", — сообщили в бригаде.

События подчеркивают активную попытку противника использовать погодные условия для тактических маневров на Днепропетровщине, однако украинские военные сохраняют контроль над населенными пунктами.

Как сообщал Фокус, российская армия захватила Малиевку на Днепропетровщине, а также продвинулась в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях в районе нескольких населенных пунктов.

Фокус также писал, что на фронте напряженной остается ситуация на Покровском направлении, о чем свидетельствуют данные из вечерней сводки Генштаба ВСУ за 6 октября.