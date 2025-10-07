ЗС РФ увійшли у село на Дніпропетровщині: росіяни використали туман, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, одразу дві групи ЗС РФ, користуючись погодними умовами, увійшли у населений пункт Олексіївка. Частину окупантів вже ліквідовано. Генштаб на момент публікації матеріалу не коментував можливий захід росіян у село на Дніпропетровщині.

Як повідомив Telegram-канал DeepState, за останні дві доби декілька груп російських військ увійшли в село північніше Вербового, рухаючись на легкоброньованій техніці повз лінію електропередач. З групи, зафіксованої на фото, троє росіян було знищено. Ворог активно використовує туман та інші погодні умови для пошуку шляхів просочення.

Telegram-канал DeepState

На момент публікації матеріалу Генштаб не коментував можливий захід росіян у населений пункт Олексіївка.

Нагадаємо, 1 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Українська 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка спростувала цю інформацію.

У бригаді пояснили, що російський спецназ проник до Вербового лише для того, щоб "зняти відео підняття прапора". Після цього окупантів було ліквідовано українськими підрозділами.

"Хлопці увійшли в село, знищили залишки ворога та очистили населений пункт. Вербове знаходиться під контролем 110-ї мотострілецької бригади", – повідомили в бригаді.

Події підкреслюють активну спробу противника використовувати погодні умови для тактичних маневрів на Дніпропетровщині, проте українські військові зберігають контроль над населеними пунктами.

Як повідомляв Фокус, російська армія захопила Маліївку на Дніпропетровщині, а також просунулася у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях у районі кількох населених пунктів.

Фокус також писав, що на фронті напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, про що свідчать дані з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ за 6 жовтня.