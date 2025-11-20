Как холодная зима поможет ВСУ удержать позиции на Донбассе: "минус" 5 лучше тумана, — боец (видео)

Прорыв Вооруженных сил Российской Федерации в Новопавловку состоялся под прикрытием тумана, но зимой россияне могут потерять такое преимущество, пояснил оператор дронов Вооруженных сил Украины. Лучше, чтобы зима была сухая и морозная, чем теплая и с осадками.

Если зимой 2025-2026 погода будет хотя бы "минус" пять градусов мороза и не будет осадков, то перед беспилотниками ВСУ откроются новые возможности, пояснил оператор БпЛА 59 штурмовой бригады СБС ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) в эфире медиа NV. В таком случае операторы будут видеть россиян, которые пытаются инфильтроваться в украинские позиции, также будет иметь преимущества украинская пехота.

Бои на Донбассе — Карпюк о Новопавловке и тумане см. 2:46

Карпюк подтвердил, что в Новопавловке ВС РФ останавливали операторы дронов подразделения "Шквал" ВСУ и других, но уточнил, что видео с подрывами техники вовсе не означает, что "все тихо и [прорыв] остановили". Когда российские бронемашины, прикрытые, условно, мангалами, добираются на 2-5 км, их останавливают, но боевой потенциал врага не исчезает, потому что в нужную точку доставили личный состав. При этом такие действия россияне проводят под прикрытием тумана и "других причин". Особые проблемы с туманом появляются тогда, когда на определенном отрезке фронта не хватает экипажей дронов.

"Но погодные условия и туман, особенно в местах, где нет большого количества экипажей мавиков, нет плотной линии, которая бы хорошо контролировала какие-то сектора, то он [туман] действительно является проблемой. И туман, и дождь. И мы видим результаты", — прозвучало на видео.

Боец 59 бригады вспомнил прошлогоднюю зиму, которая была теплой и с дождями и туманами. С одной стороны, было вроде бы и неплохо, поскольку хватило газа для обогрева населения. Однако для военных мороз лучше влаги и тепла, поскольку тогда нет болота, дроны могут подниматься выше и тогда лучше видно, например, след противника на снегу.

"Когда у тебя сухая морозная погода, "минус" 3, "минус" 5, то для оператора БпЛА и пехотинца это лучше. Ты можешь обнаруживать противника уже гораздо дальше, и противодействовать таким просачиваниям становится гораздо проще при более холодной зиме. Погодные условия указывают, что у нас будет холодная зима, и я думаю, что мы все же сможем эффективно противодействовать дронами этой тактике [россиян]", — пояснил Карпюк.

Бои на Донбассе — как ВС РФ используют туман

Отметим, Фокус писал о нескольких случаях с инфильтрацией ВС РФ в украинские позиции, которые произошли в ноябре 2025 года. Один из таких случаев — прорыв россиян в Новопавловку. Боец ВСУ с позывным "Мучной" 14 ноября сообщил, что несколько БМП РФ под прикрытием тумана прорвались на окраину населенного пункта в Днепропетровской области, расположенном на западном фланге от Покровска. По его словам, из-за плохой погоды не могли подняться разведывательные беспилотники, и поэтому противник инфильтрировался и затаился между домами. Украинские военные обнаружили прорыв и начали зачистку, но по состоянию на 20 ноября определенное количество вражеских солдат все еще находится в Новопавловке.

Подобную тактику использовали россияне во время боевых действий под Гуляйполем, сообщил представитель Сил обороны Юга. По его словам, из-за этой инфильтрации подразделениям ВСУ пришлось отойти из пяти населенных пунктов в Запорожской области.

Кроме того, россияне использовали туман для проникновения в Покровск. В сети появилось видео с южных окраин, на котором десяток мотоциклов и легковушек, наполненных солдатами ВС РФ, заезжали в город. Впоследствии выяснилось, что дроны ВСУ действительно не могли работать в туман, и таким образом на улицы проникло еще около 50 россиян в дополнение к 200-300, которые спрятались раньше. Украинские бойцы впоследствии сообщили, что выследили группу, которая действовала под прикрытием тумана: ее частично обезвредили.

Напоминаем, 20 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали еще одно село в Запорожской области.