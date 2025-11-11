Россия оккупировала еще два населенных пункта на востоке Украины: в DeepState показали продвижение врага

Российские военные продолжают осуществлять наступление на ряде направлений на востоке Украины. Врагу удалось оккупировать два населенных пункта — Катериновку на Константиновском направлении и Новониколаевку на Гуляйпольском направлении.

Официальной информации об оккупации Катериновки нет. Впрочем, о захвате сообщает портал DeepState, который собирает и обновляет верифицированные данные о ситуации на фронте.

Зато информацию об отступлении из Новониколаевки, а также еще из четырех населенных пунктов подтвердил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии"РБК-Украина".

По его словам, из-за массированных штурмов, более 400 артобстрелов в сутки и уничтожения укрытий нашим военным пришлось отойти из районов Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

В свежей сводке Генштаба ВСУ эти населенные пункты не были упомянуты: Екатериновка в последний раз упоминалась 24 октября, а Новониколаевка — 7 ноября.

В то же время Генштаб сообщил, что на Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка. Плещеевка находится несколько севернее Катериновки, хотя между ними расположен населенный пункт Клебан-Бык, об оккупации которого пока неизвестно. Последний раз в сводке Генштаба Клебан-Бык фигурировал 27 октября.

Ситуация на Константиновском направлении Фото: DeepState

Также в Генштабе отметили, что на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье. Ровнополье находится ближе к Гуляйполю, чем Новониколаевка, а на карте DeepState именно на этот населенный пункт направлено наступление россиян со стороны Новониколаевки.

Ситуация на Гуляйпольском направлении Фото: DeepState

Наступление ВС РФ — ситуация на фронте

Всего в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Противник использовал 202 авиационные бомбы, а также привлек к атакам 6190 ударных дронов-камикадзе. В частности, один из авиаударов пришелся по Ровнополью, атаки в направлении которого были отбиты украинскими войсками.

Наступление ВС РФ — Гуляйпольское направление

Ситуация на Гуляйпольском направлении постоянно обостряется. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона "Единые новости", передает"АрмияInform".

Он пояснил, что в последнее время враг применяет различную тактику: кроме обычных штурмов малыми группами, противник пытается инфильтрироваться между боевых порядков Сил обороны.

"У нас сейчас стоит погода на юге, когда сплошной туман. И там такая местность, где текут небольшие реки. А они имеют большие поймы, луга. Противник, пользуясь зарослями камыша, пытается инфильтроваться, попытаться обойти там наши позиции. Поэтому там продолжаются боевые столкновения", — пояснил Владислав Волошин.

Кроме того о критической ситуации на Гуляйпольском направлении предупредил и волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Он отметил, что если не принять необходимые меры, то продвижение врага на этом направлении может составлять десятки километров в сутки.

"К сожалению, Силы обороны отступают неподалеку Гуляйполя. Постепенное разрушение управления войсками, истощение сил и тотальная ложь в сочетании с большим давлением врага приводят к неизбежным продвижениям армии РФ. Если оставить все, как есть, будут впоследствии и продвижения на километры, а затем на десятки километров в сутки", — отметил Стерненко.

Ранее Фокус сообщал о продвижении ВС РФ в в Запорожской области. Аналитики DeepState, комментируя наступление врага на этом направлении предупреждали, что ситуация усложнилась.

Перед этим, 8 ноября, начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что новые наступательные действия россиян в сторону Гуляйполя были "максимально" остановлены.