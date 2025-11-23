ЗСУ зачистили центр Покровська: росіянам не вдається закріпитися, — ДШВ ЗСУ (карта)

Українські сили оборони утримують контроль над центральною частиною Покровська і продовжують точкові пошуково-ударні операції проти російських підрозділів, які безуспішно намагаються прорватися в місто.

У центрі Покровська тривають інтенсивні стрілецькі зіткнення, проте російським військам не вдається закріпитися на жодній із ділянок, повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ провели зачистку території навколо залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний — ключових точок, які росіяни намагалися використати для перегрупування та накопичення резервів.

"До ліквідації ворога в центрі міста продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами в зоні відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк "Скала" в районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний", — пишуть військові.

Українські захисники зазначають, що спроби противника посилити тиск на північну частину міста фактично заблоковані. Будь-які спроби російських сил перетнути залізничне полотно для просування на північ призводять до значних втрат серед особового складу та техніки ЗС РФ.

За інформацією ДШВ, на південних околицях росіяни намагалися потай перекинути танк і підготувати його до використання в наступних штурмах. Однак українські оператори виявили техніку і знищили її ударним дроном ще до того, як вона змогла вступити в бій.

"Загалом від початку листопада українські військові знищили в Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 22 листопада 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

Раніше військові 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що українські захисники контролюють північні рубежі Покровська, а також стратегічні позиції на південь від залізниці, що є важливим для подальшої деокупації міста. У зв'язку зі значними втратами серед особового складу, командування РФ змушене було залучити оперативний резерв.