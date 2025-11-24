Центр Покровска контролируют ВС РФ: в городе нет никаких "зачисток", – "Мучной" (карта)

Ситуация в Покровске Донецкой области остается крайне напряженной, несмотря на оптимистичные заявления командования, рассказал военный. На фоне продолжающегося наступления российских войск украинские источники дают противоречивые оценки происходящего в центре города.

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько 23 ноября заявил, что украинские подразделения оттеснили российские силы и "очистили центр Покровска". Тем временем в Telegram-канале военного с позывным "Мучной" появилась другая оценка происходящего в Покровске. Указывается, что официальная информация, вероятно, ошибочная или намеренно приукрашенная.

В сообщении, появившемся утром 24 ноября, "Мучной" резко опроверг заявления командования и написал в своем Telegram-канале, что в центре нет никакой зачистки, назвав официальные сообщения болтовней "для малолеток". По его словам, ситуация в городе критическая: российские войска "вгрызлись в позиции", расположенные в застройке, превратив дома в укрепленные огневые точки. Он охарактеризовал ситуацию как критическую и заявил, что удержание центральных районов "держится на честном слове". При этом "Мучной" подчеркнул, что для успешного выбивания российских сил из городской застройки потребовалась бы операция с участием не менее шести бригад только на одном направлении.

Военный также сообщил об ухудшении обстановки в соседнем Мирнограде. Противник, чтобы не ввязываться в долгие и изнурительные городские бои, планомерно наносит авиационные удары мощнейшими бомбами ФАБ-300, практически равняя кварталы с землей.

"Район так называемых "Высоток" сыпется, там просто не оставляют постройкам шанса выжить. Враг не играется, он тупо сносит все, что стоит на его траектории. Параллельно враг давил на восточные микрорайоны и немного продвинулся, одновременно пытаясь взломать оборону и по линии "Высоток", и с флангов, чтобы город постепенно загнать в бетонный мешок", — пишет военный.

Бои в Покровске - сообщение "Мучного" о ситуации по состоянию на 24 ноября

Отметим, 24 ноября заявление Манько подтвердили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. На странице Facebook сообщалось, что украинские бойцы провели зачистку территории вокруг железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный — ключевых точек, которые россияне пытались использовать для перегруппировки и накопления резервов.

Напомним, в очередном отчете аналитиков из ISW говорится, что украинские войска продолжают удерживать ограниченные позиции в Покровске и его окрестностях, одновременно проводя контратаки против подразделений Вооруженных сил РФ, пытающихся замкнуть Покровско-Мирноградский "карман". Американцы оценили ситуацию на направлении как "серьезную и динамичную".