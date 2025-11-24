Чи вірять бійці ЗСУ в мирний план США та чому шкідливі чутки про перемир'я, — комбат (відео)

Інформація про мирний план Сполучених Штатів Америки та чутки про можливе перемир'я обговорюються бійцями на передовій, розповів український військовий. Солдатів демотивують такі розмови, тому краще, щоб на цю тему домовлялись у закритому режимі. В цілому ж на фронті не очікують, що війна завершиться найближчим часом.

Деякі військовослужбовці демотивовані публікаціями про мирний план та перемир'я, сказав у ефірі телемарафону командир стрілецького батальйону 3-ї ОШБР Богдан Корженко. На його думку, через подібну інформацію бійці можуть відмовитись від виконання бойового завдання, оскільки ось-ось завершиться війна, тому не потрібно ризикувати. Корженко пояснив, що за його оцінками, війна триватиме у 2026 році й може й довше.

Комбат пояснив, що псевдоновини та чутки погано впливають на українську армію. Цей влив може проявитись у ситуації, коли солдатам дають завдання, а вони його не виконують, бо очікують якихось домовленостей та перемир'я. З цих міркувань переговори мають іти "кулуарно" і не потрібно їх "активно освітлювати".

"Псевдоновини та чутки про перемир'я, заморозку конфлікту, зупинку війни, вони наразі є такими, які дуже негативно впливають на Збройні сили України, на армію загалом. Насправді ситуація ця не дуже", — пролунало в ефірі.

Корженко також уточнив, чи можливе завершення війни, перемир'я, у 2026 році. На думку бійця, цього не станеться і українцям слід бути готовими до тривалих боїв. Водночас є ймовірність, що вони відбуватимуться без союзників.

"Хоча, насправді, не варто, на мою думку, вірити в перемир'я у 26-му році, про зупинку взагалі варто, не варто думати. Варто готуватись до довгої затяжної війни з союзниками або без", — зауважив Корженко.

Мирний план США — деталі

20–21 листопада медіа повідомили про мирний план США, над яким протягом осені працював спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та представник Кремля Кирило Дмитрієв. План складався з 28 пунктів і вимагав, щоб Україна відмовилась від окупованих та неокупованих частин Донбасу, зменшила армію, назавжди відмовилась від НАТО та почала активно підтримувати російську мову й церкву. Тим часом Росія погоджувалась віддати частину території, на якій ведуться бойові дії, та пообіцяє не нападати на Україну та ЄС. Своєю чергою США мали б дати гарантії безпеки Україні та долучилися б до отримання прибутку після використання заморожених російських активів.

Тим часом Україна та США провели спільну зустріч щодо мирного плану США та внесли у нього певні правки, деталі яких поки не відомі.

Нагадуємо, 24 листопада президент Дональд Трамп висловився щодо мирного плану США та результатів зустрічі у Женеві. Українські медіа розповіли про три пункти угоди з гарантіями безпеки, які США пообіцяють Україні.