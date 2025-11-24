Верят ли бойцы ВСУ в мирный план США и почему вредны слухи о перемирии, — комбат (видео)

Информация о мирном плане Соединенных Штатов Америки и слухи о возможном перемирии обсуждаются бойцами на передовой, рассказал украинский военный. Солдат демотивируют такие разговоры, поэтому лучше, чтобы на эту тему договаривались в закрытом режиме. В целом же на фронте не ожидают, что война завершится в ближайшее время.

Некоторые военнослужащие демотивированы публикациями о мирном плане и перемирии, сказал в эфире телемарафона командир стрелкового батальона 3-й ОШБР Богдан Корженко. По его мнению, из-за подобной информации бойцы могут отказаться от выполнения боевого задания, поскольку вот-вот завершится война, поэтому не нужно рисковать. Корженко пояснил, что по его оценкам, война продлится в 2026 году, а может и дольше.

Комбат объяснил, что слухи плохо влияют на украинскую армию. Это влияние может проявиться в ситуации, когда солдатам дают задание, а они его не выполняют, потому что ожидают каких-то договоренностей и перемирия. Из этих соображений переговоры должны идти "кулуарно" и не нужно их "активно освещать".

"Псевдоновости и слухи о перемирии, заморозке конфликта, остановке войны, они сейчас являются такими, которые очень негативно влияют на Вооруженные силы Украины, на армию в целом. На самом деле ситуация эта не очень", — прозвучало в эфире.

Корженко также уточнил, возможно ли завершение войны, перемирие, в 2026 году. По мнению бойца, этого не произойдет и украинцам следует быть готовыми к длительным боям. При этом есть вероятность, что они будут происходить без союзников.

"Хотя, на самом деле, не стоит, по моему мнению, верить в перемирие в 26-м году, об остановке вообще стоит, не стоит думать. Стоит готовиться к долгой затяжной войне с союзниками или без", — отметил Корженко.

Мирный план США — детали

20-21 ноября медиа сообщили о мирном плане США, над которым в течение осени работал спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев. План состоял из 28 пунктов и требовал, чтобы Украина отказалась от оккупированных и неоккупированных частей Донбасса, уменьшила армию, навсегда отказалась от НАТО и начала активно поддерживать русский язык и церковь. Между тем Россия соглашалась отдать часть территории, на которой ведутся боевые действия, и пообещала не нападать на Украину и ЕС. В свою очередь, США должны были бы дать гарантии безопасности Украине и присоединились бы к получению прибыли после использования замороженных российских активов.

Тем временем Украина и США провели совместную встречу по мирному плану США и внесли в него определенные правки, детали которых пока не известны.

Напоминаем, 24 ноября президента Дональд Трамп высказался относительно мирного плана США и результатов встречи в Женеве. Украинские медиа рассказали о трех пунктах соглашения с гарантиями безопасности, которые США пообещают Украине.