Северск "под давлением" ВС РФ: враг активизировался на севере Донецкой области, — DeepState (карта)

Армия России активизировала действия на севере Донецкой области, сейчас аналитиками зафиксированы проникновения врага в районе Северска. В частности, украинские военные отмечают присутствие противника в населенных пунктах и на окраинах города.

По данным аналитического канала DeepState, на этом участке фронта появились заметные изменения. Российские силы регулярно фиксируются в южной части Северска и на его восточных окраинах. Враг применяет различные методы давления: штурмовые действия механизированных колонн, попытки проникновения на мотоциклах и постоянные атаки пехоты.

"Противник все чаще начал фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также на восточных окраинах. Со стороны кацапов были разнообразные попытки давления, где фиксировались штурмовые действия механизированными колоннами, а также постоянные попытки залететь на мотоциклах и "бесконечное" давление пехотой", — говорится в заметке.

Ситуация вблизи Северска — карта DeepState Фото: DeepStateMAP

На участке от Дроновки до Раздоловки наблюдаются проблемы с достоверностью информации, особенно по взаимодействию смежных подразделений. Это уже приводило к критическим ситуациям, например, засаде украинских военных в южной части Северска, которая завершилась потерями.

Сейчас продолжаются попытки уточнить всю картину боевых действий в районе Северска. В то же время московские войска находят слабые места в обороне и осуществляют активное давление на эти участки.

"Пытаемся до конца выяснить всю полноту картины в районе Северска, но московиты нашли слабые места и активно туда давят, что, как правило, заканчивается плохими последствиями", — отметили аналитики.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 25 ноября: отчет Генштаба

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 25 ноября, в Донецкой области продолжается активная оборона украинских войск. Самая острая ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 36 атак в районах Шахово, Затишка, Нового Шахово, Дорожного, Вольного, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Звёздного, Удачного, Молодецкого, Муравки и Филиала. Известно, что украинские войска отбили 30 атак, остальные боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении захватчики 12 раз пытались продвинуться в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки, Миколайполье и Новопавловки.

Зато на Лиманском направлении враг атаковал четыре раза вблизи Заречного, Ставок, Торского и Лимана, три атаки отбиты. Похожая ситуация на Александровском направлении, где десять атак противника в районах Ивановки, Зеленого Гая, Вороного, Вербового, Привольного и Красногорского, одно столкновение продолжается.

Как отмечают в Генштабе, на Гуляйпольском направлении украинские войска отбили десять атак в направлениях Доброполья, Гуляйполя, Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого, еще четыре боестолкновения продолжаются. На Славянском и Краматорском направлениях силы обороны отбили все атаки врага.

Напомним, что, по словам военного Александра Бакулина, сообщения российского военного командования о якобы зачистке центра Константиновки, Донецкой области, не соответствуют действительности.

Также Фокус писал, что ситуация в Покровске остается крайне напряженной, несмотря на оптимистичные заявления командования. Известно, что российские войска "вгрызлись в позиции", расположенные в застройке, превратив дома в укрепленные огневые точки.