Сіверськ "під тиском" ЗС РФ: ворог активізувався на півночі Донецької області, — DeepState (карта)

Армія Росії активізувала дії на півночі Донецької області, наразі аналітиками зафіксовані проникнення ворога в районі Сіверська. Зокрема, українські військові відзначають присутність противника в населених пунктах та на околицях міста.

За даними аналітичного каналу DeepState, на цій ділянці фронту з’явилися помітні зміни. Російські сили регулярно фіксуються в південній частині Сіверська та на його східних околицях. Ворог застосовує різні методи тиску: штурмові дії механізованих колон, спроби проникнення на мотоциклах та постійні атаки піхоти.

"Противник все частіше почав фіксуватися в місті, зокрема, в південній частині населеного пункту, а також на східних околицях. З боку кацапів були різноманітні спроби тиску, де фіксувалися штурмові дії механізованими колонами, а також постійні спроби залетіти на мотоциклах і "нескінченний" тиск піхотою", — йдеться в дописі.

Ситуація поблизу Сіверська - мапа DeepState Фото: DeepStateMAP

На ділянці від Дронівки до Роздолівки спостерігаються проблеми з вірогідністю інформації, особливо щодо взаємодії суміжних підрозділів. Це вже призводило до критичних ситуацій, наприклад, засідки українських військових у південній частині Сіверська, яка завершилася втратами.

Наразі тривають спроби уточнити всю картину бойових дій у районі Сіверська. Водночас московські війська знаходять слабкі місця в обороні та здійснюють активний тиск на ці ділянки.

"Намагаємося до кінця з'ясувати всю повноту картини в районі Сіверська, але московити знайшли слабкі місця й активно туди тиснуть, що, зазвичай, закінчується поганими наслідками", — зауважили аналітики.

Яка ситуація на фронті станом на 25 листопада: звіт Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 25 листопада, у Донецькій області триває активна оборона українських військ. Найгостріша ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 36 атак у районах Шахового, Затишка, Нового Шахового, Дорожнього, Вільного, Червоного Лимана, Родинського, Мирнограду, Звірового, Удачного, Молодецького, Муравки та Філії. Відомо, що українські війська відбили 30 атак, решта боєзіткнень тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники 12 разів намагалися просунутися у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Натомість на Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази поблизу Зарічного, Ставок, Торського та Лимана, три атаки відбито. Схожа ситуація на Олександрівському напрямку, де десять атак противника у районах Іванівки, Зеленого Гаю, Вороне, Вербового, Привільного та Красногірського, одне зіткнення триває.

Як зазначають у Генштабі, на Гуляйпільському напрямку українські війська відбили десять атак у напрямках Добропілля, Гуляйполя, Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого, ще чотири боєзіткнення тривають. На Слов’янському та Краматорському напрямках сили оборони відбили всі атаки ворога.

Нагадаємо, що, за словами військового Олександра Бакуліна, повідомлення російського військового командування про нібито зачистку центру Костянтинівки, Донецької області, не відповідають дійсності.

Також Фокус писав, що ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою, попри оптимістичні заяви командування. Відомо, що російські війська "вгризлися в позиції", розташовані в забудові, перетворивши будинки на укріплені вогневі точки.