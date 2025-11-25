"Місто наше": ЗСУ спростували заяви РФ про "зачистку" центру Костянтинівки (відео)

Повідомлення російського військового командування про нібито зачистку центру Костянтинівки Донецької області не відповідають дійсності. Ця частина міста залишається під контролем Збройних сил України.

Командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін побував у Костянтинівці і записав відео, що спростовує брехливі заяви російських генералів.

"Генерали путінські доповіли своєму шефу, що вже зачищають центр Костянтинівки. Хто був у Костянтинівці, розуміє, де я зараз перебуваю. Ситуація така, що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або російські генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не зачищає. Так, зруйнований, але він наш", — сказав Бакулін.

За інформацією українського командування, на цьому напрямку протягом минулої доби противник здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Іванопілля, Клебан-Бика, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки, а також у бік Костянтинівки, Степанівки та Софіївки. Бої залишаються інтенсивними.

Відео дня

Заяви російської сторони

Нагадаємо, 20 листопада Володимир Путін прибув на один із командних пунктів угруповання "Запад", де заслухав доповіді військового керівництва РФ. Начальник Генштабу Валерій Герасимов повідомив російському президенту, що війська "з боями просуваються в Сіверську і Костянтинівці".

Костянтинівка є важливим транспортним і логістичним вузлом. Місто прикриває ключові дороги на Слов'янськ і Краматорськ, а також розташоване на трасі Покровськ — Костянтинівка. У разі втрати міста Росія отримала б плацдарм для подальшого наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На карті аналітиків DeepState станом на 24 листопада зазначено, що в сірій зоні — крайні південні околиці міста. Останні зміни на лінії боїв з'явилися 22-23 листопада: росіяни просунулися на 0,5-1,5 км біля Катеринівки та Щербинівки.

Генштаб ЗСУ вранці 25 листопада повідомив про 24 атаки на зазначеному напрямку: більше, 61 атака, тільки біля Покровська.

Наступ РФ — ситуація в Костянтинівці 24 листопада, DeepState Фото: DeepState

Раніше Фокус писав про ситуацію на ділянці фронту на захід від Костянтинівки — біля Мирнограда. Командування 7 корпусу ДШВ ЗСУ розповіло про загрози для перерізання логістики.