Путіну доповіли про "визволення" Куп'янська і бої в Костянтинівці: яка обстановка на фронті
Російський президент сьогодні відвідав загадковий "командний пункт угруповання "Захід", де у військовій формі заслухав доповіді про успіхи російської армії. Зокрема йому повідомили, що Куп'янськ у Харківській області під контролем ЗС РФ.
"Російські військовослужбовці звільнили місто Куп'янськ у Харківській області", — цитує ТАСС начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Також він заявив, що бої ведуться в Костянтинівці Донецької області. Наскільки це відповідає дійсності — розбирався Фокус.
Ситуація в Куп'янську
Новину про "звільнення" Куп'янська ТАСС опублікував із позначкою "терміново" і "блискавка"
"З'єднання угруповання "Захід" звільнили місто Куп'янськ і продовжують знищення формувань України, оточених на лівому березі річки Оскіл", — сказав Герасимов.
На уточнююче запитання Путіна: "Тобто, все? Закінчили цілком?", командувач угруповання військ "Запад" відповів ствердно.
На картах DeepState Куп'янськ позначений як населений пункт, де тривають бої. Про повний контроль не йдеться.
Сьогодні вранці в коментарі "Київ 24" боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ розповів про обстановку на Куп'янському напрямку, зазначивши, що в смузі відповідальності, яка знаходиться ближче до Борової, на південь від Куп'янська, "ситуація стабільно складна через те, що ворог постійно намагається малими групами просунутися між позиціями. Поки що в нього нічого не виходить".
А 17 листопада начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що ЗСУ вдалося відрізати окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.
"Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент", — зазначив Трегубов.
Також начальник управління комунікацій Об'єднаних сил зазначив, що постачання росіянам до Куп'янська відбуваються тільки за допомогою дронів — їм скидають продукти і боєприпаси.
"Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси", — пояснив Трегубов.
А 16 листопада Угруповання об'єднаних сил попереджало, що росіянам дали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи російськими прапорами в місцях, де присутні тільки малі групи їхньої піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидають російським підрозділам у місті.
"Від імені захисників України заявляємо: окупація міста — не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна і ГШ РФ про "оточення" міста й українських сил у ньому, більша частина Куп'янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання", — йдеться в повідомленні.
Ситуація в Костянтинівці
Щодо Костянтинівки в Донецькій області Путін висловився самостійно.
За словами російського президента, "російські збройні сили ведуть бої вже в межах міста Костянтинівки" так званої "ДНР".
Повідомляється, що "вимагаючи доповіді нового командувача угруповання "Південь"", Путін попросив "зосередити свою увагу на ситуації в Костянтинівці".
"Наскільки мені відомо, бої йдуть уже всередині цього населеного пункту", — уточнив Путін.
Судячи з карт DeepState, бої в Костянтинівці не тривають, але росіяни постійно обстрілюють це місто, в якому до повномасштабного вторгнення жили близько 78 тисяч жителів, вбиваючи тих, хто ще не виїхав.
Місто практично знищене, але фізично російські солдати в ньому не присутні.
Заява Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ також спростували заяви Путіна щодо Куп'янська і Костянтинівки.
"Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу РФ Герасимов у доповіді правителю російської федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ Харківської області та Ямпіль у Донецькій області", — зазначили в Генштабі.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку та знищення ДРГ противника, які проникли в місто.
Також, за інформацією Генштабу, не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська в Харківській області та 70% міста Покровська.
"Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому вже "возила" журналістів у Куп'янськ і Покровськ. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, гнаної в постійні "м'ясні" штурми", — зазначили в Генштабі.
Крім цього ТАСС нарешті нагадав мету війни в Україні, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією": "демілітаризацію і денацифікацію України". Путін заявив, що російський народ "сподівається на керівництво країни, на армію і очікує потрібних результатів від спеціальної військової операції". І він не сумнівається, що всі поставлені перед російськими військовими завдання буде виконано.
