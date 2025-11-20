Путіну доповіли про "визволення" Куп'янська і бої в Костянтинівці: яка обстановка на фронті

Російський президент сьогодні відвідав загадковий "командний пункт угруповання "Захід", де у військовій формі заслухав доповіді про успіхи російської армії. Зокрема йому повідомили, що Куп'янськ у Харківській області під контролем ЗС РФ.

"Російські військовослужбовці звільнили місто Куп'янськ у Харківській області", — цитує ТАСС начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Також він заявив, що бої ведуться в Костянтинівці Донецької області. Наскільки це відповідає дійсності — розбирався Фокус.

Ситуація в Куп'янську

Новину про "звільнення" Куп'янська ТАСС опублікував із позначкою "терміново" і "блискавка"

"З'єднання угруповання "Захід" звільнили місто Куп'янськ і продовжують знищення формувань України, оточених на лівому березі річки Оскіл", — сказав Герасимов.

На уточнююче запитання Путіна: "Тобто, все? Закінчили цілком?", командувач угруповання військ "Запад" відповів ствердно.

Відео дня

На картах DeepState Куп'янськ позначений як населений пункт, де тривають бої. Про повний контроль не йдеться.

Куп'янськ на картах DeepState Фото: DeepState

Сьогодні вранці в коментарі "Київ 24" боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ розповів про обстановку на Куп'янському напрямку, зазначивши, що в смузі відповідальності, яка знаходиться ближче до Борової, на південь від Куп'янська, "ситуація стабільно складна через те, що ворог постійно намагається малими групами просунутися між позиціями. Поки що в нього нічого не виходить".

А 17 листопада начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що ЗСУ вдалося відрізати окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

"Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент", — зазначив Трегубов.

Також начальник управління комунікацій Об'єднаних сил зазначив, що постачання росіянам до Куп'янська відбуваються тільки за допомогою дронів — їм скидають продукти і боєприпаси.

"Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси", — пояснив Трегубов.

А 16 листопада Угруповання об'єднаних сил попереджало, що росіянам дали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи російськими прапорами в місцях, де присутні тільки малі групи їхньої піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидають російським підрозділам у місті.

"Від імені захисників України заявляємо: окупація міста — не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна і ГШ РФ про "оточення" міста й українських сил у ньому, більша частина Куп'янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Костянтинівці

Щодо Костянтинівки в Донецькій області Путін висловився самостійно.

Путін зустрівся з Герасимовис у загадковому пункті командування Фото: ТАСС

За словами російського президента, "російські збройні сили ведуть бої вже в межах міста Костянтинівки" так званої "ДНР".

Повідомляється, що "вимагаючи доповіді нового командувача угруповання "Південь"", Путін попросив "зосередити свою увагу на ситуації в Костянтинівці".

"Наскільки мені відомо, бої йдуть уже всередині цього населеного пункту", — уточнив Путін.

Судячи з карт DeepState, бої в Костянтинівці не тривають, але росіяни постійно обстрілюють це місто, в якому до повномасштабного вторгнення жили близько 78 тисяч жителів, вбиваючи тих, хто ще не виїхав.

Костянтинівка на картах DeepState Фото: DeepState

Місто практично знищене, але фізично російські солдати в ньому не присутні.

Костянтинівка зараз має такий вигляд Фото: 93-та окрема механізована бригада «Холодний Яр» Костянтинівка зараз має такий вигляд Костянтинівка зараз має такий вигляд Фото: 93-та окрема механізована бригада «Холодний Яр»

Заява Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ також спростували заяви Путіна щодо Куп'янська і Костянтинівки.

Генштаб ЗСУ спростував заяву Путіна Фото: Генштаб ЗСУ

"Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу РФ Герасимов у доповіді правителю російської федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ Харківської області та Ямпіль у Донецькій області", — зазначили в Генштабі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку та знищення ДРГ противника, які проникли в місто.

Також, за інформацією Генштабу, не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська в Харківській області та 70% міста Покровська.

"Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому вже "возила" журналістів у Куп'янськ і Покровськ. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, гнаної в постійні "м'ясні" штурми", — зазначили в Генштабі.

Крім цього ТАСС нарешті нагадав мету війни в Україні, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією": "демілітаризацію і денацифікацію України". Путін заявив, що російський народ "сподівається на керівництво країни, на армію і очікує потрібних результатів від спеціальної військової операції". І він не сумнівається, що всі поставлені перед російськими військовими завдання буде виконано.

Нагадаємо, у серпні 2025 року несподівано виявилося, що в російському Генштабі користуються неправильною картою військових дій.

Також Фокус писав про що ще розповідав Путін на зустрічі з начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.