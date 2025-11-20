Путину доложили об "освобождении" Купянска и боях в Константиновке: какая обстановка на фронте

Российский президент сегодня посетил загадочный "командный пункт группировки "Запад", где в военной форме заслушал доклады об успехах российской армии. В частности ему сообщили, что Купянск в Харьковской области под контролем ВС РФ.

"Российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области", - цитирует ТАСС начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Также он заявил, что бои ведутся в Константиновке Донецкой области. Насколько это соответствует действительности – разбирался Фокус.

Ситуация в Купянске

Новость об "освобождении" Купянска ТАСС опубликовал с пометкой "срочно" и "молния"

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов.

На уточняющий вопрос Путина: "То есть, все? Закончили целиком?", командующий группировки войск "Запад" ответил утвердительно.

На картах DeepState Купянск отмечен как населенный пункт, где идут бои. О полном контроле речь не идет.

Купянск на картах DeepState Фото: DeepState

Сегодня утром в комментарии "Київ 24" боец 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ рассказал об обстановке на Купянском направлении, отметив, что в полосе ответственности, которая находится ближе к Боровой, к югу от Купянска, "ситуация стабильно сложная из-за того, что враг постоянно пытается малыми группами продвинуться между позициями. Пока у него ничего не получается".

А 17 ноября начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что ВСУ удалось отрезать оккупантов в северной части Купянска от основных поставок.

"На данный момент идет операция по ликвидации очагов россиян в северной части города. Не скажу, что это очень просто, но учитывая, что они отрезаны от основных поставок и им сейчас не может эффективно поступать подкрепление, они находятся в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники даже в самый худший момент", - отметил Трегубов.

Также начальник управления коммуникаций Объединенных сил отметил, что поставки россиянам в Купянск происходят только при помощи дронов - им сбрасывают продукты и боеприпасы.

"Попытки пополнения или заехать автомобилями в северные районы эффективно блокируются украинскими ударами. То есть они не могут эффективно поставлять войскам, которые есть в городе, но могут на них сбрасывать те или иные продукты или боеприпасы", - объяснил Трегубов.

А 16 ноября Группировка объединенных сил предупреждала, что россиянам дали приказ снимать постановочные видео, размахивая российскими флагами в местах, где присутствуют только малые группы их пехоты. Флаги даже начали вкладывать в пакеты снабжения, которые дроны сбрасывают российским подразделениям в городе.

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города - не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения", - сказано в сообщении.

Ситуация в Константиновке

Насчет Константиновки в Донецкой области Путин высказался самостоятельно.

Путин встретился с Герасимовыс в загадочной пункте командования Фото: ТАСС

По словам российского президента, "российские вооруженные силы ведут бои уже в городской черте Константиновки" так называемой "ДНР".

Сообщается, что "требуя доклада нового командующего группировки "Юг"", Путин попросил "сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке".

"Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта", - уточнил Путин.

Судя по картам DeepState, бои в Константиновке не ведутся, но россияне постоянно обстреливают этот город, в котором до полномасштабного вторжения жили около 78 тысяч жителей, убивая тех, кто еще не выехал.

Константиновка на картах DeepState Фото: DeepState

Город практически уничтожен, но физически российские солдаты в нем не присутствуют.

Константиновка сейчас выглядит так Фото: 93-та отдельная механизированная бригада «Холодний Яр» Константиновка сейчас выглядит так Константиновка сейчас выглядит так Фото: 93-та отдельная механизированная бригада «Холодний Яр»

Заявление Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ также опровергли заявления Путина насчет Купянска и Константиновки.

Генштаб ВСУ опроверг заявление Путина Фото: Генштаб ВСУ

"Руководство государства-террориста продолжает продуцировать дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Герасимов в докладе правителю российской федерации сообщил о якобы полном захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые проникли в город.

Также, по информации Генштаба, не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска.

"Напомним, что российская пропаганда месяц назад уже "возила" журналистов в Купянск и Покровск. Очередная информационная ложь российского Генштаба направлена ​​лишь на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, гонимой в постоянные "мясные" штурмы", - отметили в Генштабе.

Кроме этого ТАСС наконец-то напомнил цели войны в Украине, которую в РФ называют "специальной военной операцией": "демилитаризацию и денацификацию Украины". Путин заявил, что российский народ "надеется на руководство страны, на армию и ожидает нужных результатов от специальной военной операции". И он не сомневается, что все поставленные перед российскими военными задачи будут выполнены.

