Война в Украине: в Генштабе ВС РФ пользуются неправильной картой (фото)

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 30 сентября публично выступил с итогами летнего наступления РФ. Однако самым интересным моментом его выступления оказалась карта линии фронта, попавшая в кадр.

Related video

OSINT-исследователь, который пишет на Х под псевдонимом D'Mithridates, обратил внимание, что Генштаб ВС РФ использует странную карту, на которой конфигурация линии фронта на ней заметно отличается от реальности.

Аналитик сравнил карту Генштаба ВС РФ, которую использует Герасимов, с картой, которую составляет украинский мониторинговый проект DeepState и которая считается наиболее приближенной к реальности.

Сравнение двух карт показало, что россияне обозначают так называемую "серую зону" (территорию, которая не контролируется полностью ни одной из сторон, или где недавно шли бои), как территорию, которую РФ якобы полностью контролирует. И своей считают даже ту территорию, где хоть раз были замечены российские ДРГ.

Так, на карте Генштаба ВС РФ под российским контролем обозначены южные окраины Покровска, где еще в июле побывали и были ликвидированы российские диверсанты.

Также карта Герасимова показывает, что российские войска якобы контролируют большой участок у Доброполья, хотя известно, что это не соответствует действительности.

Карта DeepState. которая радикально отличается от карты Герасимова Фото: Deep State

"Похоже, что для Генерального штаба ВС РФ, где б ни был замечен российский солдат, контроль там заявлен Россией", — пишет D'Mithridates.

Кроме этого глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что так называемая "СВО" против Украины будет продолжаться. По его словам, российские войска планируют готовиться к осенней кампании.

Тем временем в ночь на субботу 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "НПЗ Краснодарский".