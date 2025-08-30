Війна в Україні: у Генштабі ЗС РФ користуються неправильною картою (фото)

Глава Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов 30 вересня публічно виступив з підсумками літнього наступу РФ. Однак найцікавішим моментом його виступу виявилася карта лінії фронту, що потрапила в кадр.

OSINT-дослідник, який пише на Х під псевдонімом D'Mithridates, звернув увагу, що Генштаб ЗС РФ використовує дивну мапу, на якій конфігурація лінії фронту на ній помітно відрізняється від реальності.

Аналітик порівняв карту Генштабу ЗС РФ, яку використовує Герасимов, із картою, яку складає український моніторинговий проєкт DeepState, і яка вважається найбільш наближеною до реальності.

Порівняння двох карт показало, що росіяни позначають так звану "сіру зону" (територію, що не контролюється повністю жодною зі сторін, або де нещодавно йшли бої), як територію, яку РФ нібито повністю контролює. І своєю вважають навіть ту територію, де хоч раз були помічені російські ДРГ.

Так, на карті Генштабу ЗС РФ під російським контролем позначені південні околиці Покровська, де ще в липні побували і були ліквідовані російські диверсанти.

Також карта Герасимова показує, що російські війська нібито контролюють велику ділянку біля Добропілля, хоча відомо, що це не відповідає дійсності.

Карта DeepState. яка радикально відрізняється від карти Герасимова Фото: Deep State

"Схоже, що для Генерального штабу ЗС РФ, де б не був помічений російський солдат, контроль там заявлений Росією", — пише D'Mithridates.

Крім цього глава Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що так звана "СВО" проти України триватиме. За його словами, російські війська планують готуватися до осінньої кампанії.

Тим часом у ніч на суботу 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вразили "НПЗ Краснодарський".