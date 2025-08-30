Война в Украине будет продолжена, — начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что так называемая "СВО" против Украины будет продолжаться. По его словам, российские войска планируют готовиться к осенней кампании.

Об этом говорится в заявлении российского Минобороны, которое цитирует издание "Интерфакс".

"Выполнение задач "СВО" (войны РФ против Украины — ред.) будет продолжено наступательными действиями. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период", — заявил Герасимов.

Также глава Генштаба ВС РФ признал факт массированного ракетно-дронового удара по столице Украины 28 августа, заявляя о нанесении поражения по предприятиям "ракетной и авиационной промышленности, изготавливающих комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам".

Глава российского Генштаба добавил, что в ночь на 30 августа ВС РФ нанесли удар по ряду предприятий в Днепре, Запорожье и Павлограде, которые занимаются "производством двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов".

"По состоянию на сегодня стратегическая инициатива полностью находится у российских войск", — заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что в результате удара РФ по столице Украины погибло 18 человек. В результате обстрела были повреждены ряд офисов, помещений медиа и дипломатических представительств, а также жилые дома в Киеве.

Впоследствии стало известно, что 30 августа РФ осуществила новую массированную атаку против Украины. В результате обстрелов пострадали Днепр и Запорожье, а также железнодорожная инфраструктура в Киевской области.