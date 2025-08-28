Последствия ночной атаки РФ на Киев: количество погибших возросло до 18 человек

В Дарницком районе Киева продолжаются работы по разбору завалов после атаки, в результате которой погибли 18 человек. Спасатели продолжают поиски пострадавших и находят новые тела.

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на момент последнего отчета спасатели деблокировали еще одно тело, и это повысило общее количество погибших до 18 человек. Сейчас работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, что в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку по Украине, использовав различные типы беспилотных летательных аппаратов и ракет. Среди ударных дронов фигурировали "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3" и "Гарпия-А1", а также имитационные дроны "Гербера" и "Пародия". Кроме этого, враг применял крылатые ракеты Х-101, аэробаллистические "Кинжалы" и баллистические "Искандеры-М".

По данным наблюдений, в отдельных районах Киева, особенно вблизи Днепра, фиксировали желтый и оранжевый уровни загрязнения воздуха. В целом воздух оставался относительно чистым, однако, по информации SaveEcoBot по состоянию на 9:45, в районе Соцгородка был зафиксирован красный уровень загрязнения.

Более того, в результате обстрела пострадали многочисленные здания, среди которых офисы медиа, организаций и дипломатических представительств. Было повреждено помещение "Украинской правды", офис Британского Совета, а также Миссия ЕС в Украине. Кроме того, удару подверглись офис "Радио Свобода" и другие дипломатические учреждения.

Также Фокус писал, что по информации начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ночная комбинированная атака стала одной из крупнейших по масштабу, поскольку враг выпустил всего 629 воздушных целей, среди которых были крылатые и баллистические ракеты, а также высокоскоростные дроны. Во время удара два крылатых снаряда попали непосредственно в жилой дом.

Отвечая на события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары баллистических ракет "Искандер-М" по многоэтажкам Киева "успешными" и отметил, что они якобы уничтожили военные объекты Украины. Песков добавил, что Москва заинтересована в "дипломатическом" урегулировании конфликта, одновременно подтвердив, что "специальная военная операция продолжается".