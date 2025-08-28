Во время обстрела Киева пострадал офис "Украинской правды": что еще подверглось разрушениям (фото)

Повреждения получило здание бизнес-центра, однако погибших и раненых нет. По данным МИД, в результате ночного обстрела ВС РФ также повреждены офис Британского Совета в Украине и здание Миссии ЕС.

По информации "Украинской правды", в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на столицу. В результате удара поврежден бизнес-центр, где расположен офис издания.

Сейчас ожидается официальное подтверждение масштаба разрушений и состояния здания. В редакции отметили, что несмотря на инцидент работа издания продолжается в штатном режиме.

В Киеве во время ночной атаки РФ повредили офис "Украинской правды" во время ночной атаки

Какие еще помещения пострадали в результате обстрела в Киеве

В результате ночной атаки России на Киев пострадали не только офис "Украинской правды", но и здания международных организаций, жилые дома и заведения общественного питания.

Как говорится в публикации в Facebook Британского Совета в Украине, офис организации получил значительные повреждения и будет оставаться закрытым для посетителей до дальнейшего сообщения. Несмотря на возможные задержки с ответами, в Британском Совете подчеркнули, что продолжают работу с украинскими партнерами в сферах образования и культуры. Связаться с представителями учреждения сейчас можно по электронной почте.

Публикация British Council Ukraine в Facebook

По информации в социальных сетях Министерства иностранных дел Украины, во время обстрела Россия нанесла удар по дипломатическим представительствам, что является прямым нарушением Венской конвенции. Повреждения получила и Миссия ЕС в Украине. В МИД подчеркнули, что это требует осуждения не только со стороны Европейского Союза, но и всего мира, и выразили готовность оказать необходимую помощь коллегам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия убила по меньшей мере 8 человек, среди них ребенок, а также нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что под завалами разрушенных домов в Киеве могут оставаться люди.

"Этот ужасный вид доказывает, что Путин остановится только под давлением и силой. Мы призываем к публичному осуждению и конкретным действиям: новым санкциям против России и усилению поддержки Украины", — отметил Сибига.

Он добавил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на жестокий удар России по Киеву и другим украинским городам.

Публикация Министерства иностранных дел Украины в Facebook

Кроме этого, повреждения получили и заведения общественного питания. Как сообщил в своем Instagram совладелец сети кафе Стас Завертайло, частично разрушена кондитерская Honey на улице Жилянской.

"Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение. Мне очень трудно как предпринимателю писать эти строки, этому месту еще не исполнился и год, но мы вложили в него более десяти лет опыта, огромные ресурсы и, самое главное, душу. Самой большой наградой для нас всегда были ваши улыбки, когда вы приходили к нам.", — написал он.

В Киеве во время ночной атаки РФ повредили кондитерскую Honey во время ночной атаки

Стас Завертайло добавил, что эти фотографии должны увидеть в мире как доказательство последствий российской войны, которая пытается отобрать у страны даже право на простые радости. Он призвал международное сообщество помочь Украине и подчеркнул, что главным источником свободы и независимости остаются Вооруженные силы Украины, на нужды которых необходимо направлять донаты.

Массированный обстрел Киева 28 августа: что известно

Напомним, что 28 августа стало известно, что враг атаковал Украину ударными БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационными БпЛА "Гербера" и "Пародия". Также враг осуществлял пуски крылатых ракет Х-101, аэробаллистических "Кинжалов" и баллистических "Искандеров-М".

В общем, в Киеве растет количество жертв ночной атаки. По состоянию на сейчас известно о 48 пострадавших, среди которых 10 погибших. В частности, погибла 14-летняя девушка. Кроме того, по меньшей мере пятеро детей получили ранения. На месте обстрела продолжаются поисково-спасательные работы.

Также Фокус писал, что в отдельных районах Киева вблизи Днепра фиксировали желтый и оранжевый уровни загрязнения воздуха, однако в целом показатели свидетельствовали о его относительной чистоте. В то же время по данным SaveEcoBot по состоянию на 9:45, в районе Соцгородка был зафиксирован красный уровень загрязнения.

Более того, украинские артисты и блогеры остро отреагировали на очередной ночной обстрел столицы российскими войсками, во время которого пострадали мирные жители, в том числе дети. В социальных сетях они выражают соболезнования всем пострадавшим, а также семьям погибших.