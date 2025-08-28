Массированный удар 28 августа: в Киеве ухудшился воздух, горожан просят закрыть окна (карта)

Ночью на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по столице. В КГВА подтвердили, что это привело к пожарам и возникновению смога.

Related video

По состоянию на 9:00 28 августа в приложении "Киев Цифровой" в Киеве фиксировали желтый и оранжевый уровни загрязнения воздуха в нескольких районах ближе к Днепру. В основном показатели свидетельствовали о том, что воздух был чистым. В то же время SaveEcoBot по состоянию на 9:45 информировал о красном уровне загрязнения в районе Соцгородка (Дарницкий и Днепровский районы). Об этом сообщает Фокус.

Состояние воздуха в Киеве в 9:00 утра Фото: Скриншот Состояние воздуха в Киеве по состоянию на 9:45 Фото: Скриншот

По состоянию на 10:00, по данным приложения "Киев Цифровой", качество воздуха в столице уже улучшилось. Желтый уровень загрязнения фиксируют только на Выгуровщине (район Троещины).

Состояние воздуха в Киеве по состоянию на 10:00 Фото: Скриншот Район загрязнения воздуха в Киеве Фото: Скриншот

Показатели могут быть заниженными

В КГВА заявили, что в результате ночных ударов в Киеве вспыхнули пожары и образовался смог. Уровень загрязненности воздуха на утро оценили как средний.

"Ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким. После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", — пояснили в администрации.

Киевлянам, которые чувствуют запах дыма в своем районе, советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице, если это возможно;

пить больше воды.

Напомним, количество погибших в Киеве в результате ночного массированного обстрела уже возросло до 10 человек. Также известно о 48 раненых, среди них — по меньшей мере пятеро детей в возрасте от 7 лет. Последствия ударов зафиксировали в семи районах столицы.

В соцсетях опубликовали видео прямого попадания российской ракеты в многоэтажку с уличных камер. В Центре противодействия дезинформации заявили, что ночная атака не имела никакого военного смысла.