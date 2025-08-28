Масований удар 28 серпня: у Києві погіршилось повітря, містян просять зачинити вікна (карта)

Вночі на 28 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по столиці. У КМВА підтвердили, що це призвело до пожеж та виникнення смогу.

Related video

Станом на 9:00 28 серпня у застосунку "Київ Цифровий" у Києві фіксували жовтий та помаранчевий рівні забруднення повітря у кількох районах ближче до Дніпра. Здебільшого показники свідчили про те, що повітря було чистим. Водночас SaveEcoBot станом на 9:45 інформував про червоний рівень забруднення в районі Соцмістечка (Дарницький і Дніпровський райони). Про це повідомляє Фокус.

Стан повітря у Києві о 9:00 ранку Фото: Скриншот Стан повітря у Києві станом на 9:45 Фото: Скриншот

Станом на 10:00, за даними застосунку "Київ Цифровий", якість повітря у столиці вже покращилася. Жовтий рівень забруднення фіксують лише на Вигурівщині (район Троєщини).

Стан повітря у Києві станом на 10:00 Фото: Скриншот Район забруднення повітря у Києві Фото: Скриншот

Показники можуть бути заниженими

У КМВА заявили, що внаслідок нічних ударів у Києві спалахнули пожежі й утворився смог. Рівень забрудненості повітря на ранок оцінили як середній.

"Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким. Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер. Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина", — пояснили в адміністрації.

Киянам, які відчувають запах диму у своєму районі, радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці, якщо це можливо;

пити більше води.

Нагадаємо, кількість загиблих у Києві внаслідок нічного масованого обстрілу вже зросла до 10 осіб. Також відомо про 48 поранених, серед них — щонайменше пʼятеро дітей віком від 7 років. Наслідки ударів зафіксували у семи районах столиці.

У соцмережах опублікували відео прямого влучання російської ракети у багатоповерхівку з вуличних камер. У Центрі протидії дезінформації заявили, що нічна атака не мала жодного військового сенсу.