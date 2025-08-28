Росіяни бачили обстріл Києва онлайн: з'явилося відео влучання ракет в житловий будинок, — ЗМІ

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони назвали удар по багатоповерхівці у Києві "беззмістовною дурнею" з боку росіян, оскільки жодного військового сенсу він не мав.

У Києві під час масованого російської атаки в ніч на 26 серпня знов працювали вуличні камери й фільмували все, що відбувається у прямому ефірі. У мережі Х Clash Report виклали пряме влучання російської ракети у багатоповерхівку.

На оприлюднених кадрах, які зафільмувала вулична камера, розміщена на одній з висотних будівель столиці, видно влучання російської ракети у житловий квартал, зокрема у багатоповерхівку у ЖК "Паркленд".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО назвали удар по багатоповерхівці "беззмістовною дурнею" з боку росіян, оскільки жодного військового сенсу він не мав.

"Складна ніч. Атака росіян з військової точки зору не несе жодного сенсу. Черговий тупий обстріл житлової інфраструктури, якась беззмістовна дурня. Війна заради війни, хвора і к*на нація московитів", — написав у своєму телеграм-каналі керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Пост Коваленка про удар по багатоповерхівці

У телеграм-каналі "Полковник ГШ" повідомляють, що по будинку було влучання двома ракетами "Іскандер".

"Удар двома підряд крилатими ракетами 9М727 комплексу Искандер-К по житловій забудові це не помилка — це цілеспрямований акт тероризму. На місці виявлено фрагменти ракет з відповідним маркуванням, також на стопкадрі з камер спостереження добре видно наявність у ракети розкладених крил", — йдеться в повідомленні.

У командуванні Повітряних сил заявили, що у ніч проти 28 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом — 629 засобів повітряного нападу:

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО перехопила 589 повітряних цілей:

583 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 липня під час російської масованої атаки невідомі транслювали у Тік-Ток в режимі реального часу роботу української системи протиповітряної оборони. У справу довелось втрутитись начальнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченку.

Атака на Київ 28 серпня: що відомо

Уночі 28 серпня російська армія здійснила масовану атаку по Києву, внаслідок чого у столиці палали житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Влада повідомляла про загиблих та постраждалих у столиці, серед яких — діти.

Фокус писав про попередні випадки, коли росіяни бачили хід повітряної атаки у прямому ефірі. Один з таких випадків стався під час обстрілу 6 червня: у мережі працювало 10–11 камер.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих, включно з дитиною, внаслідок масованого російського удару. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про 38 постраждалих, а КМВА — про 45.