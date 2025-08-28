Россияне видели обстрел Киева онлайн: появилось видео попадания ракет в жилой дом, — СМИ

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны назвали удар по многоэтажке в Киеве "бессодержательной глупостью" со стороны россиян, поскольку никакого военного смысла он не имел.

В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 26 августа вновь работали уличные камеры и снимали все происходящее в прямом эфире. В сети Х Clash Report выложили прямое попадание российской ракеты в многоэтажку.

На обнародованных кадрах, которые сняла уличная камера, размещенная на одном из высотных зданий столицы, видно попадание российской ракеты в жилой квартал, в частности в многоэтажку в ЖК "Паркленд".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали удар по многоэтажке "бессодержательной глупостью" со стороны россиян, поскольку никакого военного смысла он не имел.

"Сложная ночь. Атака россиян с военной точки зрения не несет никакого смысла. Очередной тупой обстрел жилой инфраструктуры, какая-то бессмысленная ерунда. Война ради войны, больная и к*на нация московитов", — написал в своем телеграм-канале руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Пост Коваленко об ударе по многоэтажке

В телеграм-канале "Полковник ГШ" сообщают, что по дому было попадание двумя ракетами "Искандер".

"Удар двумя подряд крылатыми ракетами 9М727 комплекса Искандер-К по жилой застройке это не ошибка — это целенаправленный акт терроризма. На месте обнаружены фрагменты ракет с соответствующей маркировкой также на стопкадре с камер наблюдения хорошо видно наличие у ракеты разложенных крыльев", — говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил заявили, что в ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 629 средств воздушного нападения:

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, ПВО перехватила 589 воздушных целей:

583 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Напомним, что в ночь на 10 июля во время российской массированной атаки неизвестные транслировали в Тик-Ток в режиме реального времени работу украинской системы противовоздушной обороны. В дело пришлось вмешаться начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко.

Атака на Киев 28 августа: что известно

Ночью 28 августа российская армия осуществила массированную атаку по Киеву, в результате чего в столице горели жилые дома, объекты инфраструктуры. Власти сообщали о погибших и пострадавших в столице, среди которых — дети.

Фокус писал о предыдущих случаях, когда россияне видели ход воздушной атаки в прямом эфире. Один из таких случаев произошел во время обстрела 6 июня: в сети работало 10-11 камер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 8 погибших, включая ребенка, в результате массированного российского удара. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 38 пострадавших, а КГВА — о 45.