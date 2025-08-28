Масований обстріл Києва: у столиці вже 10 загиблих, подробиці (фото, відео)

Серед загиблих — 14-річна дівчина. Також внаслідок масованого обстрілу Києва постраждали щонайменше п'ятеро дітей. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих", — повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації.

Наслідки обстрілу києва 28 серпня Фото: Офіс генпрокурора

Серед загиблих — 14-тирічна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Ткаченко зауважив, що постійно надходять нові дані.

Він уточнив, що станом на ранок 28 серпня є наслідки російської атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки.

"На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок", — повідомив Ткаченко.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, пошкоджено автомобілі.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

В Києві пошкоджені авто та будинки Фото: ДСНС

"У Деснянському районі в нежитловій зоні фіксуємо також наслідки. Є пошкодження в Оболонському. Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті. На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію", — повідомив Ткаченко.

В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що внаслідок атаки РФ загинули 10 киян, серед яких дитина. Також відомо про понад 30 постраждалих, серед яких четверо дітей та підліток.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Точна кількість загиблих та постраждалих встановлюється. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують наслідки чергового воєнного злочину військових РФ", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Фокус писав про масовану атаку росіян на Київ. ЗС РФ запустили по території України ракети та дрони.

Також стало відомо, що ворог цілеспрямовано здійснив удари по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, а також атакував цивільний пасажирський рухомий склад.