Массированный обстрел Киева: в столице уже 10 погибших, подробности (фото, видео)

Среди погибших — 14-летняя девушка. Также в результате массированного обстрела Киева пострадали по меньшей мере пятеро детей. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Количество пострадавших возросло до 48. Из них 10 погибших", — сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации.

Последствия обстрела Киева 28 августа Фото: Офис генпрокурора

Среди погибших — 14-тилетняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет. Ткаченко отметил, что постоянно поступают новые данные.

Он уточнил, что по состоянию на утро 28 августа есть последствия российской атаки на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки.

"На месте продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад", — сообщил Ткаченко.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-тиэтажка, дрон попал во двор рядом с 9-тиэтажкой, повреждены автомобили.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Киеве повреждены авто и дома Фото: ГСЧС

"В Деснянском районе в нежилой зоне фиксируем также последствия. Есть повреждения в Оболонском. Итого по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города. На нескольких локациях в разных частях города обломки сбитых целей, сейчас спасатели прорабатывают каждую локацию", — сообщил Ткаченко.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что в результате атаки РФ погибли 10 киевлян, среди которых ребенок. Также известно о более 30 пострадавших, среди которых четверо детей и подросток.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Спасатели и правоохранители работают на местах разрушений и фиксируют последствия очередного военного преступления военных РФ", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Фокус писал о массированной атаке россиян на Киев. ВС РФ запустили по территории Украины ракеты и дроны.

Также стало известно, что враг целенаправленно совершил удары по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, а также атаковал гражданский пассажирский подвижной состав.