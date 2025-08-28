Під час обстрілу Києва постраждав офіс "Української правди": що ще зазнало руйнувань (фото)

Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, однак загиблих і поранених немає. За даними МЗС, внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ також пошкоджено офіс Британської Ради в Україні та будівля Місії ЄС.

За інформацією "Української правди", в ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на столицю. Унаслідок удару пошкоджено бізнес-центр, де розташований офіс видання.

Наразі очікується офіційне підтвердження масштабу руйнувань та стану будівлі. У редакції наголосили, що попри інцидент робота видання триває у штатному режимі.

У Києві під час нічної атаки РФ пошкодили офіс "Української правди" Фото: Українська правда У Києві під час нічної атаки РФ пошкодили офіс "Української правди" Фото: Українська правда

Які ще приміщення постраждали внаслідок обстрілу в Києві

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ постраждали не лише офіс "Української правди", а й будівлі міжнародних організацій, житлові будинки та заклади громадського харчування.

Як йдеться у публікації у Facebook Британської Ради в Україні, офіс організації отримав значні пошкодження та залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, у Британській Раді підкреслили, що продовжують роботу з українськими партнерами у сферах освіти та культури. Зв’язатися з представниками установи наразі можна електронною поштою.

Публікація British Council Ukraine у Facebook Фото: Скриншот

За інформацією у соціальних мережах Міністерства закордонних справ України, під час обстрілу Росія завдала удару по дипломатичних представництвах, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Пошкоджень зазнала й Місія ЄС в Україні. У МЗС наголосили, що це вимагає засудження не лише з боку Європейського Союзу, а й усього світу, та висловили готовність надати необхідну допомогу колегам.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Росія вбила щонайменше 8 осіб, серед них дитина, а також завдала удару по цивільній інфраструктурі. Він підкреслив, що під завалами зруйнованих будинків у Києві можуть залишатися люди.

"Цей жахливий вигляд доводить, що Путін зупиниться лише під тиском і силою. Ми закликаємо до публічного засудження та конкретних дій: нових санкцій проти Росії та посилення підтримки України", — зазначив Сибіга.

Він додав, що міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на жорстокий удар Росії по Києву та інших українських містах.

Публікація Міністерства закордонних справ України у Facebook Фото: Скриншот

Окрім цього, пошкоджень зазнали й заклади громадського харчування. Як повідомив у своєму Instagram співвласник мережі кав’ярень Стас Завертайло, частково зруйновано кондитерську Honey на вулиці Жилянській.

"Російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і наш новий заклад. Мені надзвичайно важко як підприємцю писати ці рядки, цьому місцю ще не виповнився й рік, але ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу. Найбільшою нагородою для нас завжди були ваші усмішки, коли ви приходили до нас.", — написав він.

У Києві під час нічної атаки РФ пошкодили кондитерську Honey Фото: Скриншот У Києві під час нічної атаки РФ пошкодили кондитерську Honey Фото: Скриншот

Стас Завертайло додав, що ці світлини повинні побачити у світі як доказ наслідків російської війни, яка намагається відібрати у країни навіть право на прості радощі. Він закликав міжнародну спільноту допомогти Україні та підкреслив, що головним джерелом свободи та незалежності залишаються Збройні сили України, на потреби яких необхідно спрямовувати донати.

Масований обстріл Києва 28 серпня: що відомо

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що ворог атакував Україну ударними БпЛА "Shahed-136", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1" та імітаційними БпЛА "Гербера" і "Пародія". Також ворог здійснював пуски крилатих ракет Х-101, аеробалістичних "Кинджалів" та балістичних "Іскандерів-М".

Загалом, у Києві зростає кількість жертв нічної атаки. Станом на зараз відомо про 48 постраждалих, серед яких 10 загиблих. Зокрема, загинула 14-річна дівчина. Крім того, щонайменше п’ятеро дітей отримали поранення. На місці обстрілу продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Також Фокус писав, що в окремих районах Києва поблизу Дніпра фіксували жовтий та помаранчевий рівні забруднення повітря, однак загалом показники свідчили про його відносну чистоту. Водночас за даними SaveEcoBot станом на 9:45, у районі Соцмістечка було зафіксовано червоний рівень забруднення.

